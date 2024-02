El Tribunal Electoral de Brasil regula inteligencia artificial en elecciones y prohíbe el uso de deepfake en campañas

Brasília

El Tribunal Superior Electoral (TSE) definió, este martes (27), la regulación del uso de inteligencia artificial en los contextos electorales y la prohibición absoluta del uso de deepfake en la propaganda electoral, ya para las elecciones de 2024. La propuesta fue interpuesta, magistrada Cármen Lúcia, y aceptada por el pleno. Estableció que la inteligencia artificial se utilizará con la exigencia de etiquetas de identificación de contenido sintético multimedia. El uso de IA puede llevar a la anulación del registro y mandato.

Edificio del TSE - 03/05/2023 Foto: Antonio Augusto/Secom/TSE

También se restringió el uso de chatbots y avatares para intermediar la comunicación de la campaña, que no podrán simular interlocución con la persona candidata u otra persona real. La magistrada justificó que no se quiere "un elector con chip, que se le ponga un chip y viva la ilusión de que eso es el ejercicio de la libertad de voto". Sobre la prohibición de deepfake, una manipulación hecha con inteligencia artificial, se ejemplificaron los contenidos sintéticos en formato de audio, vídeo o combinación de ambos, que hayan sido generados o alterados digitalmente. Estos casos estarán prohibidos, incluso con autorización, para crear, sustituir o alterar imagen o voz de persona viva, fallecida o ficticia, que no se puede utilizar para perjudicar o favorecer una candidatura.

El TSE también decidió este martes que los candidatos indígenas deben tener cuotas en la distribución del fondo electoral de sus partidos y en el tiempo de propaganda electoral gratuita en la televisión y radio. También deben seguir la misma proporción y respetarse los porcentajes de género en los mismos términos establecidos para las personas negras. Todavía no hay definición si la nueva regla ya sería válida para las elecciones municipales de 2024, lo que aún será evaluado por el área técnica del Tribunal. La presidencia del TSE aún realizará los estudios de impacto necesarios para la regulación y análisis de la posibilidad de implementación para las elecciones de 2024 o 2026, frente al calendario electoral.

