"Un pedido de disculpas no es suficiente": la Fiscalía se pronuncia sobre la responsabilidad histórica del Banco do Brasil en la época de la esclavitud

Brasília

El Ministerio Público Federal (MPF) afirmó el pasado viernes (1º) que el pedido de disculpas del Banco do Brasil por su papel en la esclavitud no es suficiente como reparación histórica y que, aunque valora la iniciativa, esta no puede ser la única medida.

Banco do Brasil - Getty Images

El parecer está reflejado en un despacho firmado por los fiscales regionales de derechos del ciudadano Julio José Araujo Junior, Jaime Mitropoulos y Aline Mancino da Luz Caixeta, quienes analizan los desarrollos de la investigación civil para determinar la relación del BB con el tráfico de personas negras esclavizadas en el siglo XIX.

El 18 de noviembre, la presidenta del Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, pidió perdón al pueblo negro por la actuación de la entidad durante la esclavitud. La declaración se hizo a través de una nota en respuesta al MPF. "Directa o indirectamente, toda la sociedad brasileña debería pedir disculpas al pueblo negro por algún tipo de participación en ese momento triste de la historia. En este contexto, el Banco do Brasil de hoy pide perdón al pueblo negro por sus versiones anteriores y trabaja intensamente para enfrentar el racismo estructural en el país", dijo Tarciana, quien es la primera mujer negra en presidir la institución.

