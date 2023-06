1973: Presidente do Uruguai dissolve o Congresso e impõe censura

São Paulo

O presidente do Uruguai, Juan María Bordaberry, fechou na madrugada desta quarta-feira (27) o Congresso do país e impôs uma rigorosa censura à imprensa.

O golpe teve o apoio de militares e é uma consequência das contínuas divergências entre o Parlamento e os membros das Forças Armadas que vinham tutelando o governo.

As emissoras de rádio, ocupadas por militares, anunciaram os comunicados oficiais sobre a decisão do governo de criar um Conselho de Estado, que deverá desempenhar as funções do Congresso.

A CNT (Convenção Nacional dos Trabalhadores) resolveu declarar greve geral por tempo indeterminado em resposta ao golpe.