Falcon 9 pode retomar voos durante investigação por falha em pouso

Washington | Reuters

O veículo SpaceX Falcon 9 pode retornar às operações de voo enquanto a investigação geral da anomalia durante uma recente missão Starlink permanece aberta, disse a FAA (sigla em inglês para Administração Federal de Aviação) dos EUA na sexta-feira (31).

A SpaceX fez o pedido de retorno ao voo para o veículo de trabalho na quinta-feira e a FAA deu aprovação na sexta-feira. A agência disse que os voos podem ser retomados "desde que todos os outros requisitos de licença sejam atendidos".

Na quarta-feira, a FAA suspendeu o Falcon 9 após uma tentativa fracassada de pousar de volta na Terra durante uma missão de rotina da Starlink, forçando a segunda suspensão da empresa este ano.

Um pedestre passa pelo Falcon 9 Booster na sede da SpaceX em Hawthorne, Califórnia - Frederic J. Brown - 16jul.2024/AFP

O Falcon 9 da SpaceX lançou com sucesso um lote de satélites de internet Starlink em órbita na madrugada de quarta-feira na Flórida. O primeiro estágio reutilizável do foguete retornou à Terra e tentou pousar em uma barcaça no mar como de costume, mas tombou no oceano após a aterrissagem.

Suspensões do Falcon 9, um foguete do qual grande parte do mundo ocidental depende para colocar satélites e humanos no espaço, são raras. O foguete foi suspenso anteriormente em julho pela primeira vez desde 2016, após uma falha no segundo estágio no espaço que condenou um lote de satélites Starlink.

Após a suspensão de julho, a SpaceX retornou o Falcon 9 ao voo 15 dias depois, após a FAA conceder o pedido da empresa para um retorno acelerado ao voo.

O Falcon 9 também deve lançar dois astronautas da Nasa no final de setembro em uma espaçonave Crew Dragon que trará de volta no próximo ano os dois astronautas que ficaram presos na Estação Espacial Internacional após viajarem na problemática espaçonave Starliner da Boeing.

A SpaceX construiu uma frota considerável de propulsores Falcon reutilizáveis desde o primeiro lançamento do foguete em 2010, o que permitiu à empresa superar vastamente seus rivais em frequência de lançamentos.

Outra missão Starlink estava pronta para lançamento logo após o voo de quarta-feira, a partir do outro local de lançamento da SpaceX no sul da Califórnia, mas a empresa cancelou essa missão após a falha no pouso.