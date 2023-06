As histórias de Santo Antônio, São João e São Pedro, presentes nas festas juninas

São Paulo

As festas juninas são uma boa síntese do sincretismo brasileiro —a fusão e a coexistência de diferentes crenças e práticas religiosas.

Com elementos de origem pagã que perduram até hoje, como a fogueira, as celebrações foram incorporadas pela Igreja Católica e passaram a homenagear santos cujos dias são comemorados ao longo de junho: Santo Antônio (dia 13), São João (24) e São Pedro (29).

Santos enfeitam as festas juninas no Brasil - Lucas Lacaz Ruiz/Folhapress

Importou-se a tradição de Portugal para o Brasil. Aqui, esses e outros santos foram abraçados e adaptados por religiões como a umbanda e o candomblé.

Nesta época do ano, além das tradicionais orações chanceladas pela fé católica, fiéis de diferentes denominações e até não crentes clamam aos santos por meio de simpatias —esta, sim, uma prática reprovada pelo Vaticano.

Conheça, a seguir, a história dos três principais santos juninos, orações dedicadas a eles e simpatias catalogadas por folcloristas como Luís da Câmara Cascudo (1898-1986).

Santo Antônio

Imagem de Santo Antônio de Pádua - Divulgação

História: Antônio viveu entre os séculos 12 e 13. Nasceu em Lisboa e morreu na cidade italiana de Pádua.

Dedicado aos estudos religiosos, juntou-se à Ordem dos Franciscanos e impressionou o próprio Francisco de Assis com seus sermões.

Foi canonizado pela Igreja Católica poucos meses depois da morte, muito por conta da lista espantosa de milagres que teria operado em vida: ressuscitou um morto, reconstituiu um pé amputado, promoveu uma aparição do menino Jesus e fez um bebê recém-nascido falar (confirmando que o pai ciumento, desconfiado da esposa, era de fato seu pai).

Conta-se que uma devota de Santo Antônio, frustrada por ainda não ter encontrado um amor, atirou uma imagem dele pela janela. Acertou a cabeça de um rapaz, que subiu para devolver a peça. Eles apaixonaram-se, casaram-se, e nasceu a superstição de guardar a imagem do santo de ponta-cabeça.

Não por acaso, o publicitário João Doria, pai do ex-governador de São Paulo, escolheu 12 de junho para criar o dia dos namorados brasileiro, na véspera da data que homenageia o casamenteiro Santo Antônio.

Dia de Santo Antônio: 13 de junho

Oração a Santo Antônio

"Meu querido Santo Antônio dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Ó bondoso e santo, taumaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, segredai as nossas preces ao Menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as mercês que pedimos. Amém."

Simpatia de Santo Antônio para saber quando o amor vem

Faz-se uma prece pedindo um amor a Santo Antônio. Olha-se pela janela: se a primeira pessoa que passar for jovem, o amor virá rapidamente; se ela for velha, demorará.

São João

História: João foi um pregador e profeta conhecido pelos batismos que celebrava nas margens do rio Jordão. De acordo com a crença cristã, batizou o próprio Jesus.

Preso pelas autoridades romanas, que o viam como subversivo, foi decapitado a pedido de Salomé, neta do rei Herodes, o Grande. Inúmeras pinturas retratam sua cabeça cortada exposta numa bandeja.

Ao longo dos anos, em diferentes continentes e às vezes simultaneamente, igrejas, catedrais, mesquitas, monges e cavaleiros templários reivindicaram ter em sua posse a mesma relíquia: a autêntica cabeça de João Batista.

Considerado o protetor dos casados e dos doentes, São João olha especialmente por aqueles que padecem das dores de cabeça e de garganta. Seu dia é comemorado em 24 de junho.

Em homenagem a um dos mais populares santos juninos, muitas celebrações da época são batizadas de festas de São João, ou festas joaninas.

Dia de São João: 24 de junho

Oração a São João

"São João Batista, voz que clama no deserto: 'Endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias', ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras: 'Eis o cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo'. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém."

Simpatia de São João para ter felicidade e proteção

Ferve-se um litro de água com alecrim, cravos e manjericão. Deixa-se esfriar e, no dia de São João, toma-se banho com esse líquido, enquanto pede-se felicidade e proteção.

São Pedro

Imagem de São Pedro, um dos santos católicos homenageados nas festas juninas - Pixabay

História: Citado frequentemente por meteorólogos profissionais e amadores, São Pedro não é famoso apenas por seu poder de fazer chover.

O pescador nascido na Galileia é notável também pelos pioneirismos atribuídos a ele: o primeiro apóstolo a ver Jesus ressuscitar, o primeiro a converter um pagão, o primeiro papa da história.

Também foi Pedro, segundo uma das passagens mais célebres do Evangelho, quem negou conhecer Jesus três vezes após sua prisão. Arrependeu-se e foi perdoado.

Católicos creem que ele morreu como mártir sob o imperador romano Nero, em 64 d.C., crucificado de ponta-cabeça onde fica hoje a célebre construção que leva seu nome no Vaticano: a Basílica de São Pedro.

O santo é homenageado no dia 29, marcando o fim dos festejos juninos.

Dia de São Pedro: 29 de junho

Oração a São Pedro

"Ó glorioso São Pedro, por causa de sua vibrante e generosa fé, sincera humildade e flamejante amor, Nosso Senhor o honrou com o singular privilégio e em especial a liderança de toda a Sua Igreja. Obtenha para nós a graça de viver na fé, um sincero amor e lealdade à Igreja, aceitando todos os seus ensinamentos e obedecendo a todos os seus preceitos. Deixe-nos alegrar e conseguir paz na terra e uma eterna felicidade no Paraíso. Lembrai-vos de mim e alcançai de Deus, principalmente a graça que vos peço. Amém."

Simpatia para fazer um pedido a São Pedro

No dia de São Pedro, acende-se uma vela branca sobre um pires, faz-se a oração acima e mentaliza-se o pedido.