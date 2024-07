Policial militar é assassinado pelo irmão após briga em Goiás

São Paulo

O policial militar Tiago White Rodrigues de Araújo, 34, foi assassinado com a própria arma após uma briga com o irmão, Alexandre White Rodrigues de Araújo, 24, durante uma comemoração familiar em Uruaçu (GO), na quinta-feira (11).

Imagens de câmeras de segurança mostram que Tiago espancou o irmão mais novo após uma discussão e, pouco depois, foi baleado duas vezes. Ele caiu na piscina da casa em que morava ao ser atingido e chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

A briga aconteceu no momento em que os dois irmãos e outros familiares comemoravam com um churrasco o aniversário de Tiago. Depois de ser espancado, Alexandre foi ao cômodo em que a arma estava e, ao voltar à festa, atirou no irmão.

Nota de pesar da Polícia Militar pela morte do soldado Tiago White - Reprodução/PM de Goiás

O acusado foi preso em flagrante na madrugada do crime. A defesa informou que vai pedir um habeas corpus para que ele responda o processo criminal em liberdade.

As imagens da câmera de segurança mostram que crianças e uma mulher tentaram impedir o espancamento de Alexandre, mas foram empurradas pelo policial.

Tiago trabalhava na Companhia de Policiamento Especializado de Uruaçu. A Polícia Militar de Goiás lamentou a morte e prestou solidariedade à família. A Polícia Civil também lamentou a perda do policial, que era conhecido na cidade e elogiado pelo trabalho que realizava.

O soldado era casado, tinha dois filhos e estudava direito na Universidade Estadual de Goiás. Em nota, a universidade lamentou o assassinato. "Sua ausência será profundamente sentida por todos os colegas, professores e funcionários de nossa instituição", diz o comunicado.

O corpo dele foi transportado pelo Corpo de Bombeiros até o cemitério Jardim das Oliveiras, em Uruaçu. No enterro, policiais militares fizeram homenagens a Tiago.