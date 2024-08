Feirante que atropelou família no Jabaquara já havia sido preso por embriaguez ao dirigir

São Paulo

O feirante José Neto Rabelo, 54, preso por atropelar uma família na tarde de sábado (17) na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no Jabaquara, zona sul de São Paulo, já havia sido detido anteriormente por embriaguez ao volante.

A reincidência consta no boletim de ocorrência. Não há, contudo, detalhes sobre o processo anterior.

Rabelo, que está com a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) vencida desde 2020, conduzia um Fiat Strada ano 2009 no momento do acidente. Ele teria admitido ter consumido bebida alcoólica a um bombeiro que atendeu a ocorrência.

O atropelamento da família (homem de 35 anos, mulher de 34 e duas crianças de cinco e sete anos) foi registrado como embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 26º DP (Sacomã) e será investigado pelo 97° DP (Americanópolis).

Casal e os filhos estavam na calçada quando foram atropelados - Reprodução/Câmera de segurança

Rabelo passou por audiência de custódia no domingo (18), quando foi decretada sua prisão preventiva (sem prazo). O caso tramita sob sigilo. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do feirante.

Dos quatro feridos, apenas o pai das crianças continuava internado na tarde desta segunda (19) no Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem teve fraturas na perna esquerda e no braço direito. Os dois filhos e a esposa, que está grávida, foram socorridos para a mesma unidade e liberados após avaliação médica. Uma terceira filha do casal estava com eles, mas não se feriu.

O atropelamento foi gravado pela câmera de segurança de um comércio. Após a batida, o veículo dirigido por Rabelo invadiu uma oficina mecânica e capotou. Ele ficou preso nas ferragens e foi socorrido e levado para o Hospital Estadual do Ipiranga.

Policiais militares estiveram na unidade na tentativa de submetê-lo ao teste do bafômetro, mas Rabelo se recusou a fazê-lo. À Polícia Civil um médico disse que Rabelo apresentava-se alcoolizado e agressivo com a equipe que o atendeu.