PF e Iphan devolvem peças sacras à igreja histórica do Rio

A Polícia Federal e o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) devolveram três peças sacras ao acervo da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, igreja localizada no centro do Rio de Janeiro.

As peças estavam desaparecidas desde a década de 1990 e foram devolvidas na terça-feira (27).

Elas foram identificadas pelo Iphan em um leilão, por meio de características que indicavam que eram bens tombados. Após a identificação, as peças foram retiradas do evento.

Peças sacras devolvidas à Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, igreja localizada no centro do Rio de Janeiro - Divulgaçao/Policia Federal

As obras sacras estavam catalogadas entre os bens culturais procurados pelo Iphan. A lista está disponível no site do órgão.

As peças recuperadas e devolvidas à igreja têm uma gravação de termos em latim no escudo central.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em outubro de 2023. Na época, após receber informações do Iphan, policiais apreenderam as peças para análise.

Laudo de inspeção constatou que as obras sacras foram produzidas na segunda metade do século 15.

A devolução à igreja ocorreu após parecer técnico do Iphan, laudo de perícia criminal federal e decisão da 4ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

As peças foram entregues a Armindo Fernandes Dinis, secretário-geral da Venerável e Arquiepiscopal Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo.