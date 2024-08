PM é morto com 12 tiros na Baixada Fluminense

Rio de Janeiro

Um policial militar de folga foi morto a tiros na noite desta terça (20), em Nilópolis, cidade que fica na Baixada Fluminense, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

O sargento Saint Clair Ferreira dos Santos, 36, foi abordado por nas proximidades da Vila Olímpica enquanto dirigia seu carro. De acordo com a perícia de local, ele foi atingido por 12 disparos.

PM Saint Clair Ferreira Santos, 36, é morto em suposto assalto - Divulgação/PMERJ/Divulgação/PMERJ

Testemunhas afirmaram que ele teria reagido a um assalto. Além de policial militar, a vítima era proprietária de uma empresa de construção civil.

O PM chegou a ser levado para a UPA de Edson Passos, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil afirmou que a "Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e investiga o caso. Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".



Durante a manhã desta quarta- (21), agentes e familiares da vítima estiveram no IML de Nova Iguaçu para realizar a liberação do corpo. A PM informou que o sepultamento está marcado para essa quinta (22), no Cemitério Jardim de Mesquita, às 14h.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, em 2024, 66 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio: 24 morreram e 42 ficaram feridos. Destes 66, 49 eram policiais militares: 18 morreram e 31 ficaram feridos.