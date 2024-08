Abertura paralímpica e outras provas ainda têm ingressos disponíveis

Paris

Para quem está flanando serelepe pelas ruas de Paris e resolveu de supetão assistir à cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos in loco, saiba que ainda restam ingressos nas três categorias.

São três tipos de bilhetes disponíveis para o evento, que acontece nesta quarta (28), a partir das 20h, na capital francesa: categoria C, por 150 euros (cerca de R$ 924) categoria B, por 450 euros (R$ 2.772), e categoria A, por 700 euros (R$ 4.313).

O valor pode parecer salgado apenas para quem não se deparou com os preços das Olimpíadas. Na cerimônia de abertura, os ingressos chegaram a valer 2.600 euros (R$ 16 mil), quase quatro tíquetes paralímpicos da categoria A.

Vista da Place de la Concorde, em Paris, um dos locais que farão parte da cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos - Dimitar Dilkoff/AFP

Diferentemente da abertura olímpica, que aconteceu no rio Sena, o desfile das delegações será na famosa avenida Champs-Elysées, em direção à Place de la Concorde, onde ficam as arquibancadas.

Assim como ocorreu com as cerimônias olímpicas, a abertura paralímpica está a cargo do diretor de teatro Thomas Jolly.

Desde o fim dos Jogos Olímpicos, a organização tem intensificado a campanha na TV e nos outdoors da cidade com o mote "game is not over" ("o jogo não acabou"), chamando os franceses para participarem do evento paralímpico. A campanha salienta que há ingressos a partir de 15 euros e combos especiais para família ou para um dia inteiro de competições nas diferentes arenas.

Ao todo, 196 dos 549 eventos paralímpicos ainda possuem ingressos disponíveis no site (até a conclusão deste texto), como um jogo da primeira rodada de tênis para cadeirantes na clássica Philippe Chatrier, a quadra central de Roland Garros, por 15 euros.

A exemplo da Olimpíada, alguns pontos turísticos serão palco de provas paralímpicas, como a Arena da Torre Eiffel (futebol de cegos no lugar do vôlei de praia), Grand Palais, Invalides e Versalhes. O rio Sena deve ser o cenário para o paratriatlo, se as chuvas não atrapalharem.