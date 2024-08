Se a roda musical girar como ela tem sempre girado, a ressuscitada banda Oasis deve trazer suas confusões e seus marcantes clássicos ao Brasil em 2026 ou 2027. Pode escrever e me cobrar. E, claro, levando em consideração o humor dos irmãos Gallagher, confusões não nos shows, mas as que um tem com o outro.

Com a primeira parte da turnê de 14 concertos pelo Reino Unido mais Irlanda, Noel e Liam devem passar ainda em 2025 por alguns estádios americanos. Dizem até que há um show programado para a Cidade do México. As apresentações nos festivais de verão europeus devem ser a partir do Glastonbury em 2026, geralmente em junho. Aí nossa chance começa.

Os irmãos Liam Gallagher e Noel Gallagher, do Oasis - Simon Emmett/Divulgação

No final de 2026, ou eles se mandam para a Ásia ou vão passar uns dias na América do Sul, onde há um mercado considerável para bandas internacionais. Como Oasis tem seus shows geridos pela Live Nation, uma das maiores produtoras do mundo, o grupo que liderou o britpop nos anos 1990 pode parar num Rock in Rio. Ou no MorumBis, no plural mais porque não deve ser apenas um show no estádio do São Paulo, que

tem acordo com a Live Nation.

Se assim for, ou se a banda decidir se apresentar em 2025 no mastodôntico festival The Town com a Live Nation, o que acho difícil, seria a quinta visita dos Gallaghers juntos ao Brasil. A primeira foi com dois shows em 1998, e a última, há 15 anos, com apresentações no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Curitiba e em Porto Alegre.

As outras duas passagens do Oasis pelo Brasil foram especiais além da conta. Em 2006 foi o dia do "dilúvio" na apresentação única que o Oasis fez em São Paulo, no descoberto estacionamento do Credicard Hall. A banda ficou com tanto dó do público paulistano encharcado que tocou o hino "Supersonic", fora das setlists daquela turnê, de presente.

O show de 2001 foi no colossal Rock in Rio daquele ano, que tinha ainda R.E.M., Neil Young, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers. Eu participava da cobertura do festival neste jornal e, naquele dia, fui incumbido de acompanhar a entrevista coletiva que aconteceria num hotel do Rio, com Noel Gallagher envolvido.

Quando Noel já tinha falado o que tinha de falar e desaparecido da sala, enquanto outros artistas do festival estavam ao microfone, me avisaram que o Oasis inteiro estava à beira da piscina do hotel, localizada na cobertura.

Guardei o bloquinho de anotações e a caneta, despistei um segurança, me enfiei num elevador, tal qual um hóspede, e fui parar na piscina. Estava a banda inteira lá, pegando um sol, com roupas normais,

isto é, sem trajes de banho.

Me aproximei para um papo de fã, sem caráter de entrevista, para não ser expulso do lugar. Puxei uma conversa sobre o Rock in Rio e os Gallaghers meio respondendo, meio não dando a menor bola para mim. Até que Liam olha para os meus pés e não tira mais os olhos de mim.

Foi quando ele interrompeu minha conversinha e perguntou onde eu tinha descolado o meu calçado, no caso um tênis Adidas de futebol de salão preto e branco, fuleiro, que eu levei exatamente para ralar no festival. Pensava mesmo até em jogar fora quando a cobertura toda acabasse.

Eu respondi que comprei aqui mesmo, no Brasil, que talvez aquele modelo não existisse no Reino Unido nem nos Estados Unidos porque era de futebol de salão, um esporte na época, e talvez até os dias atuais, tipicamente brasileiro.

Continuei tentando arrancar afirmações sobre o show, mas quando Noel abriu a boca para dizer algo bom mesmo para a minha reportagem, Liam chamou a atenção do irmão para comentar. "Você viu o modelo do tênis dele?"

Aquele papo não foi para a frente, as afirmações do grupo não renderam, e então pedi para tirar uma foto deles, com uma câmera simples daqueles tempos, daquelas que tinham cartão de memória.

No meu hotel, depois, fui ver que a foto de Noel saiu qualquer coisa. Mas a de Liam, por uma conjuntura que só o Rio de Janeiro proporciona, saiu estupenda, com o mais novo dos Gallaghers fazendo pose de rock star, cigarro na boca, camiseta regata branca e a pele já vermelhaça do sol forte brasileiro, com o Pão

de Açúcar e o mar atrás dele.

A fotografia acabou virando um pôster, que foi estampado no semanário britânico New Musical Express, e eu acabei faturando umas libras por causa disso. E não! Não deixei o tênis "diferente" de presente para Liam Gallagher. Era meu.