Lula dice que Janja es su guía en el Gobierno

Brasília

El presidente Lula afirmó que la primera dama, Rosângela da Silva, conocida como Janja, actúa como una especie de faro y que ella le llama la atención cuando hay "algo mal".

(FILES) El presidente Luiz Inacio Lula da Silva y su esposa Rosangela 'Janja' da Silva.

"Janja es mi faro, ese faro que guía. Cuando hay algo mal, ella me llama la atención. Cuando hay algo en el periódico mal, ella me llama la atención. Y esto, obviamente, me ayuda", dijo en una entrevista a la radio Metrópole de Bahía.

Lula contó que además de los cuidados personales que Janja tiene hacia él, la primera dama se preocupa por la política, afirmando que "ella vive la política las 24 horas del día".

El presidente también afirmó que la socióloga está interesada en temas ambientales y está "muy preocupada por la cuestión de las mujeres".

"No tienes idea de cómo me exige cuando Stuckinha [el fotógrafo Ricardo Stuckert] toma una fotografía mía y solo hay hombres. Cuando ve la foto, se horroriza. '¿No había una mujer que pudiera salir en la foto? ¿Por qué solo hombres, solo hombres?' Y a veces, la mayoría son hombres, qué se le va a hacer?"

