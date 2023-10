Comunicado de recall aos proprietários dos veículos Porsche Taycan

O TEXTO ABAIXO É UM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO, NÃO UM CONTEÚDO JORNALÍSTICO PUBLICADO PELA FOLHA DE S.PAULO

A Porsche do Brasil, pautada pelo princípio de respeito ao cliente, convoca proprietários dos automóveis relacionados a seguir a comparecerem a uma das concessionárias autorizadas da marca a partir de 4 de dezembro de 2023 para verificar a possibilidade de que a vedação entre a estrutura da bateria e a tampa da bateria não seja suficientemente robusta nos veículos afetados e, portanto, não vede essas estruturas de forma confiável durante a vida útil do veículo.

Este comunicado se aplica aos veículos Porsche Taycan (Y1A/Y1B/Y1C), ano-modelo 2023 (chassis WP0AA2Y, WP0AB2Y, WP0AC2Y, WP0AD2Y, WP0BA2Y e WP0BB2Y

Data de fabricação dos veículos: entre 22.09.2022 e 28.08.2023.

Defeito: possibilidade de que a vedação entre a estrutura da bateria e a tampa da bateria não seja suficientemente robusta nos veículos afetados e, portanto, não vede essas estruturas de forma confiável durante a vida útil do veículo. Em razão disso, fluidos poderão penetrar o interior da bateria de alta tensão.

Riscos e suas implicações: ao longo da vida útil do veículo, a depender da quantidade do líquido condutivo em contato com a bateria, a resistência de isolamento poderá ser comprometida. Assim, o painel do veículo apresentará um aviso de advertência em amarelo, com a seguinte frase: "Falha do sistema elétrico do veículo – Serviço necessário". Caso isso ocorra, os consumidores deverão visitar imediatamente o Porsche Center mais próximo.

Em seguida, permanecendo a queda na resistência do isolamento, um aviso na cor vermelha será exibido ao condutor com a seguinte frase: "Falha do sistema elétrico do veículo – Estacione o veículo em segurança". Nessa situação, os consumidores deverão estacionar o veículo em segurança e entrar em contato com o Porsche Center responsável de modo imediato.

Caso os consumidores não obedeçam às orientações dos sinais de alerta e fluidos se acumulem na bateria de alta tensão, arcos elétricos poderão ocorrer, o que poderá aumentar o risco de um evento térmico e, em casos extremos, causar a morte do consumidor.

Porsche Taycan - Divulgação

Ação corretiva: a bateria de alta tensão será submetida a um teste de vazamento para que se identifique seu grau de impermeabilidade. Se for determinado que a bateria de alta tensão possui uma impermeabilidade insuficiente, tal bateria será substituída por uma peça nova otimizada.

Data de início do atendimento: o início do atendimento está previsto para 04.12.2023 e será realizado sem custos para o proprietário do veículo. A Porsche realizará um teste de vazamento que levará aproximadamente 4 horas. Caso seja necessária a substituição da bateria de alta tensão, o reparo levará aproximadamente 10 horas.

Local de atendimento e agendamento: a Porsche entrará em contato por e-mail ou por telefone com os proprietários dos veículos afetados para agendamento do reparo. O proprietário também poderá agendar diretamente o reparo do seu veículo, entrando em contato com a concessionária Porsche autorizada mais próxima pelos telefones abaixo.

ATENÇÃO:

O agendamento para reparo é realizado somente no Porsche Center. Caso o seu veículo esteja incluído neste recall, entre em contato com a sua concessionária Porsche mais próxima e faça o seu agendamento.

São Paulo – SP (11) 5644-6700

– SP (11) 5644-6700 Campinas – SP (19) 2122-9900

– SP (19) 2122-9900 Brasília – DF (61) 3222-8000

– DF (61) 3222-8000 Curitiba – PR (41) 3333-3113

– PR (41) 3333-3113 Florianópolis – SC (48) 2107-4070

– SC (48) 2107-4070 Belo Horizonte – MG (31) 3253-6450

– MG (31) 3253-6450 Fortaleza – CE (85) 4011-7555

– CE (85) 4011-7555 São Paulo Oeste – SP (11) 4196-1020

– SP (11) 4196-1020 Ribeirão Preto – SP (16) 3516-8300

– SP (16) 3516-8300 Rio de Janeiro – RJ (21) 2495-5959

– RJ (21) 2495-5959 Centro Técnico – RJ (21) 2494-3309

– RJ (21) 2494-3309 Porto Alegre – RS (51) 3083-6100

– RS (51) 3083-6100 Recife – PE (81) 3312-0950

– PE (81) 3312-0950 Goiânia – GO (62) 3604-2700

– GO (62) 3604-2700 São Paulo (Service/Body & Paint) – SP (11) 5645-6900

Para informações adicionais, entre em contato através do e-mail infobrasil@porsche.com.br.