Comunicado de recall aos proprietários dos veículos Porsche Taycan

A Porsche do Brasil, pautada pelo princípio de respeito ao cliente, convoca proprietários dos automóveis relacionados a seguir a comparecerem, a partir de 1º de maio, a uma das concessionárias autorizadas para verificar possível defeito no processo produtivo do módulo do bloco de células da bateria de alta tensão dos veículos atingidos.



Este comunicado se aplica aos veículos Taycan (Y1A/Y1B/Y1C), ano-modelo 2020 a 2024 (chassis iniciais WP0AA2Y, WP0AB2Y, WP0AC2Y, WP0AD2Y, WP0BA2Y e WP0BB2Y).

Modelo Ano-Modelo Chassis iniciais Taycan (Y1A/Y1B/Y1C) 2020 a 2024 WP0AA2Y, WP0AB2Y, WP0AC2Y, WP0AD2Y, WP0BA2Y e WP0BB2Y

Veículos afetados:

Data de fabricação dos veículos: entre 03.07.2018 e 04.03.2024.



Defeito: possível defeito no processo produtivo do módulo do bloco de células da bateria de alta tensão dos veículos atingidos.

Riscos e suas implicações: sendo confirmada a falha, existe o risco de ocorrer um curto-circuito dentro do módulo do bloco de células da bateria, podendo causar eventos térmicos e, posteriormente, um eventual incêndio, o que possibilitaria o aumento no risco de ferimentos ou de danos materiais e, em casos extremos, poderia ocasionar a morte do consumidor.

Ação corretiva: a Porsche realizará um teste para verificar o módulo do bloco de células da bateria de alta tensão e, sendo confirmado o defeito, o módulo afetado da bateria de alta tensão será substituído.

Data de início do atendimento: o início do atendimento para o reparo dos veículos está previsto para 01.05.24, em razão da necessidade de importação das peças da Porsche AG. A campanha será conduzida em duas fases, a de inspeção e a de reparo. Se na inspeção não for constatada nenhuma anormalidade nos componentes afetados, o veículo poderá continuar a ser usado sem restrições. Caso sejam identificadas anormalidades durante a inspeção, o módulo afetado da bateria de alta tensão será substituído. As duas etapas serão realizadas sem qualquer custo para os consumidores, e cada uma levará, aproximadamente, 5 dias úteis para a conclusão dos trabalhos.

Local de atendimento e agendamento: a Porsche entrará em contato por e-mail ou por telefone com os proprietários dos veículos afetados para agendamento do reparo. O proprietário também poderá agendar diretamente o reparo do seu veículo, entrando em contato com a concessionária Porsche autorizada mais próxima pelos telefones abaixo indicados.

Porsche Taycan - Divulgação

ATENÇÃO: o agendamento para reparo é realizado somente no Porsche Center. Caso o seu veículo esteja incluído neste recall, entre em contato com a sua concessionária Porsche mais próxima e faça o seu agendamento.









São Paulo – SP (11) 5644-6700

– SP (11) 5644-6700 Ribeirão Preto – SP (16) 3516-8300

– SP (16) 3516-8300 Campinas – SP (19) 2122-9900

– SP (19) 2122-9900 Rio de Janeiro – RJ (21) 2495-5959

– RJ (21) 2495-5959 Brasília – DF (61) 3222-8000

– DF (61) 3222-8000 Centro Técnico – RJ (21) 2494-3309

– RJ (21) 2494-3309 Curitiba – PR (41) 3333-3113

– PR (41) 3333-3113 Porto Alegre – RS (51) 3083-6100

– RS (51) 3083-6100 Florianópolis – SC (48) 2107-4070

– SC (48) 2107-4070 Recife – PE (81) 3312-0950

– PE (81) 3312-0950 Belo Horizonte – MG (31) 3253-6450

– MG (31) 3253-6450 Goiânia – GO (62) 3604-2700

– GO (62) 3604-2700 Fortaleza – CE (85) 4011-7555

– CE (85) 4011-7555 São Paulo (Service/Body & Paint) – SP (11)5645-6900

– SP (11)5645-6900 São Paulo Oeste – SP (11)4196-1020

– SP (11)4196-1020 Salvador – BA (71) 4040-4824

Para informações adicionais, entre em contato através do e-mail infobrasil@porsche.com.br.

