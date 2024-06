Comunicado de recall aos proprietários dos veículos Porsche Taycan

O TEXTO ABAIXO É UM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO, NÃO UM CONTEÚDO JORNALÍSTICO PUBLICADO PELA FOLHA DE S.PAULO

A Porsche do Brasil, pautada pelo princípio de respeito ao cliente, convoca proprietários dos automóveis relacionados a seguir a comparecerem, a partir de 15 de julho, a uma das concessionárias autorizadas para verificar possível defeito no módulo do bloco de células da bateria de alta tensão, o que poderia aumentar o risco de curtos-circuitos internos nos veículos afetados.

Este comunicado se aplica aos veículos Porsche Taycan (Y1A/Y1B/Y1C), ano-modelo 2020 a 2023 (chassis WP0AA2Y19MSA17676, WP0AB2Y15MSA40949, WP0AC2Y14MSA62096, WP0AC2Y18MSA62585 e WP0AC2Y19MSA62093).

Modelo Ano-Modelo Chassis Porsche Taycan (Y1A/Y1B/Y1C) 2020 a 2023 WP0AA2Y19MSA17676, WP0AB2Y15MSA40949, WP0AC2Y14MSA62096, WP0AC2Y18MSA62585 e WP0AC2Y19MSA62093

Veículos afetados:

Data de fabricação dos veículos: entre 21.10.2019 e 17.07.2023.

Defeito: possível defeito no módulo do bloco de células da bateria de alta tensão, o que poderia aumentar o risco de curtos-circuitos internos nos veículos afetados.

Riscos e suas implicações: um eventual curto-circuito dentro do módulo de bateria poderia causar eventos térmicos nos veículos atingidos e, posteriormente, a ocorrência de incêndios, o que possibilitaria o aumento no risco de ferimentos ou de danos materiais e, em casos extremos, poderia ocasionar a morte do consumidor.

Ação corretiva: a Porsche vai realizar a substituição do módulo do bloco de células da bateria de alta tensão dos veículos afetados.

Data de início do atendimento: o início do atendimento para o reparo dos veículos está previsto para 15.07.24, em razão da necessidade de importação das peças da Porsche AG. O reparo será realizado sem qualquer custo para o proprietário do veículo e levará, aproximadamente, 5 dias úteis.

Local de atendimento e agendamento: a Porsche entrará em contato por e-mail ou por telefone com os proprietários dos veículos afetados para agendamento do reparo. O proprietário também poderá agendar diretamente o reparo do seu veículo, entrando em contato com a concessionária Porsche autorizada mais próxima pelos telefones abaixo indicados.

Veículo Porsche Taycan - Porsche/Divulgação

Recomendação: até a realização do procedimento, solicitamos a sua atenção para que a bateria de alta tensão seja carregada até no máximo 80%. Isso minimiza o risco potencial descrito acima e, ao mesmo tempo, protege a bateria do seu veículo.

Para seguir tal recomendação, favor observar atentamente as informações detalhadas fornecidas também digitalmente, que podem ser acessadas neste link. Em caso de dúvidas, entrar em contato com sua Concessionária Porsche.

ATENÇÃO: o agendamento para reparo é realizado somente no Porsche Center. Caso o seu veículo esteja incluído neste recall, entre em contato com a sua concessionária Porsche mais próxima e faça o seu agendamento.

São Paulo – SP (11) 5644-6700

(11) 5644-6700 Ribeirão Preto – SP (16) 3516-8300

(16) 3516-8300 Campinas – SP (19) 2122-9900

(19) 2122-9900 Rio de Janeiro – RJ (21) 2495-5959

(21) 2495-5959 Brasília – DF (61) 3222-8000

(61) 3222-8000 Centro Técnico – RJ (21) 2494-3309

(21) 2494-3309 Curitiba – PR (41) 3333-3113

(41) 3333-3113 Porto Alegre – RS (51) 3083-6100

(51) 3083-6100 Florianópolis – SC (48) 2107-4070

(48) 2107-4070 Recife – PE (81) 3312-0950

(81) 3312-0950 Belo Horizonte – MG (31) 3253-6450

(31) 3253-6450 Goiânia – GO (62) 3604-2700

(62) 3604-2700 Fortaleza – CE (85) 4011-7555

(85) 4011-7555 São Paulo (Service/Body & Paint) – SP (11) 5645-6900

Para informações adicionais, entre em contato através do e-mail infobrasil@porsche.com.br.