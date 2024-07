Comunicado de recall aos proprietários dos veículos Porsche Taycan

O TEXTO ABAIXO É UM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO, NÃO UM CONTEÚDO JORNALÍSTICO PUBLICADO PELA FOLHA DE S.PAULO

A Porsche do Brasil, pautada pelo princípio de respeito ao cliente, convoca proprietários dos automóveis relacionados a seguir a comparecerem, a partir de 12 de agosto, a uma das concessionárias autorizadas para verificar possível defeito mangueira do freio no eixo dianteiro.



Este comunicado se aplica aos veículos Taycan (Y1A/Y1B/Y1C), ano-modelo 2020 a 2025 (chassis iniciais WP0AA2Y, WP0AB2Y, WP0AC2Y, WP0AD2Y, WP0BA2Y, WP0BB2Y e WP0ZZZY).

Modelo Ano-Modelo Data de fabricação Chassis iniciais Taycan (Y1A/Y1B/Y1C) 2020 a 2025 21.10.2019 e 13.06.2024 WP0AA2Y, WP0AB2Y, WP0AC2Y, WP0AD2Y, WP0BA2Y, WP0BB2Y e WP0ZZZY

Veículos afetados:

Data de fabricação dos veículos: entre 21.10.2019 e 13.06.2024.

Defeito: defeito na mangueira do freio no eixo dianteiro, nos lados esquerdo e direito, dos veículos afetados.

Riscos e suas implicações: ao longo da vida útil do veículo, a depender das condições, poderá ocorrer o desgaste do item e, por consequência, um defeito na mangueira do freio dianteiro, nos lados esquerdo e direito. Se essa falha ocorrer, o motorista poderá perceber um efeito de frenagem reduzido, bem como uma alteração na sensação do pedal de freio, o que possibilitaria o aumento no risco de ferimentos ou de acidentes e, em casos extremos, poderia ocasionar a morte do consumidor. Nesse sentido, se o sistema detectar uma pressão diferente no freio, será exibido um alerta amarelo no painel do veículo, com a seguinte informação: "falha do PSM – direção adaptada permitida". Todavia, se o sistema constatar que o nível do fluido de freio está muito baixo, será exibido um aviso de advertência vermelho, com o seguinte alerta: "fluido de freio baixo – estacionar o veículo em segurança".

Recomendação: estando diante de um dos alertas supracitados, ou caso o condutor note que o curso do pedal do freio foi estendido durante o processo de frenagem, a Porsche recomenda que o veículo seja estacionado em segurança, e que não seja transferido, de forma independente, para uma oficina especializada. Para tal transferência, orienta-se que o consumidor entre em contato com o Porsche Center.

Veículo Porsche Taycan - Porsche/Divulgação

Ação corretiva: a Porsche realizará a substituição da mangueira do freio no eixo dianteiro esquerdo e direito.

Data de início do atendimento: o início do atendimento para o reparo dos veículos está previsto para 12.08.24, em razão da necessidade de importação das peças da Porsche AG. A campanha será realizada sem qualquer custo para os consumidores, e o reparo levará, aproximadamente, 2 horas.

Local de atendimento e agendamento: a Porsche entrará em contato por e-mail ou por telefone com os proprietários dos veículos afetados para agendamento do reparo. O proprietário também poderá agendar diretamente o reparo do seu veículo, entrando em contato com a concessionária Porsche autorizada mais próxima pelos telefones abaixo indicados.

ATENÇÃO: o agendamento para reparo é realizado somente no Porsche Center. Caso o seu veículo esteja incluído neste recall, entre em contato com a sua concessionária Porsche mais próxima e faça o seu agendamento.

São Paulo – SP (11) 5644-6700

(11) 5644-6700 Ribeirão Preto – SP (16) 3516-8300

(16) 3516-8300 Campinas – SP (19) 2122-9900

(19) 2122-9900 Rio de Janeiro – RJ (21) 2495-5959

(21) 2495-5959 Brasília – DF (61) 3222-8000

(61) 3222-8000 Centro Técnico – RJ (21) 2494-3309

(21) 2494-3309 Curitiba – PR (41) 3333-3113

(41) 3333-3113 Porto Alegre – RS (51) 3083-6100

(51) 3083-6100 Florianópolis – SC (48) 2107-4070

(48) 2107-4070 Recife – PE (81) 3788-6210

(81) 3788-6210 Belo Horizonte – MG (31) 3253-6450

(31) 3253-6450 Goiânia – GO (62) 3604-2700

(62) 3604-2700 Fortaleza – CE (85) 4011-7555

(85) 4011-7555 São Paulo (Service/Body & Paint) – SP (11) 5645-6900

(11) 5645-6900 São Paulo Oeste – SP (11) 4196-1020

(11) 4196-1020 Salvador – BA (71) 4040-4824

Para informações adicionais, entre em contato através do e-mail infobrasil@porsche.com.br