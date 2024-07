Moto Honda convoca recall para Sahara 300

O TEXTO ABAIXO É UM ANÚNCIO PUBLICITÁRIO, NÃO UM CONTEÚDO JORNALÍSTICO PUBLICADO PELA FOLHA DE S.PAULO

A Moto Honda da Amazônia, pautada pelo seu princípio de respeito aos clientes, convoca os proprietários das motocicletas Sahara 300, versões Standard, Rally e Adventure, ano 2024, a comparecerem a uma das concessionárias Honda, a partir de 8 de julho de 2024, para realizar inspeção e, caso necessário, a substituição da fiação principal de forma gratuita.

Algumas unidades podem apresentar o desligamento repentino do motor por rompimento do filamento do fusível principal. Esse desligamento repentino com a motocicleta em movimento, na situação de tráfego em velocidade, implica em risco de queda, danos materiais, lesões graves e até fatais, tanto aos ocupantes da motocicleta quanto a terceiros.

Para consultar se sua motocicleta está envolvida no recall, basta acessar o link: www.honda.com.br/recall. O agendamento pode ser efetuado pelo mesmo endereço eletrônico ou pela Central de Atendimento, no telefone: 0800 701 3432 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e sábado das 9h às 14h ― horário de Brasília).

Para conferir o endereço das concessionárias Honda, acesse: www.honda.com.br/concessionarias.