Ataque reivindicado por houthis do Iêmen deixa um morto em Tel Aviv

Tel Aviv | Reuters

Um drone de longo alcance atingiu o centro de Tel Aviv nas primeiras horas desta sexta-feira (19), em um ataque reivindicado pela milícia Houthi baseada no Iêmen que matou um homem e feriu levemente outras quatro pessoas, disseram as Forças Armadas e os serviços de emergência de Israel.

O bombardeio, que não acionou os alarmes de ataque aéreo, ocorreu após as forças armadas israelenses confirmarem ter matado um comandante sênior do grupo extremista Hezbollah no sul do Líbano.

Homem olha para prédio danificado por explosão em Tel Aviv - Ricardo Moraes/Reuters

O contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz do Exército de Israel, disse que o drone provavelmente era um modelo Samad-3, fabricado no Irã. "Nossa avaliação é que ele tenha vindo do Iêmen", disse ele em uma entrevista coletiva.

A ação aumenta os temores de que a guerra entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza se espalhe pela região às vésperas de uma visita do primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, a Washington, na próxima semana.

Após o ataque, as patrulhas aéreas foram intensificadas e o prefeito de Tel Aviv disse que a cidade, centro econômico de Israel, foi colocada em estado de alerta elevado.

Um funcionário israelense disse que as Forças Armadas ainda estavam investigando por que o drone não acionou o alarme. Relatórios iniciais sugerem que o drone foi identificado, mas as sirenes não foram acionadas por um erro humano.

Um porta-voz dos militantes houthis do Iêmen —que, assim como o Hezbollah, estão alinhados com o Irã— disse que o grupo continuará mirando Israel em solidariedade aos palestinos atacados por Tel Aviv.

Em um discurso televisionado, Yahya Saree, porta-voz da facção, disse que o ataque usou um novo drone chamado Yafa, que seria capaz de contornar sistemas de interceptação. "A operação alcançou seus objetivos com sucesso", disse ele.

Os serviços de emergência de Israel disseram que o corpo de um homem de 50 anos foi encontrado em um apartamento perto da explosão e quatro pessoas foram levadas ao hospital com ferimentos leves de estilhaços. Outras quatro pessoas em estado de choque também foram atendidas. Todos foram posteriormente liberados, disseram os serviços de saúde.