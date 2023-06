É o comprador quem define a qualidade de curso gerado por IA, diz fundador da Hotmart

São Paulo

O melhor avaliador da qualidade do produto é sempre o comprador, diz o fundador da plataforma de venda de produtos digitais Hotmart, João Pedro Resende, ao ser questionado sobre a possibilidade de pessoas buscando dinheiro fácil lotarem o site com conteúdo feito por inteligência artificial (IA).

No Youtube, vídeos visualizados milhares de vezes prometem caminhos para lucrar com o ChatGPT na internet. O que for ruim é barrado pela política de reembolso em sete dias da Hotmart, segundo Resende. A plataforma só entrega o dinheiro ao criador depois desse período.

Conhecida pela venda de cursos digitais e ebooks, a Hotmart registrou mais de R$ 5 bilhões em vendas desde sua criação em 2011. A empresa nascida na capital mineira, Belo Horizonte, hoje, está em sete países, tem 135 mil criadores e 35 milhões de compradores em mais de 180 países, de acordo com Resende.

João Pedro Resende, cofundador da Hotmart, plataforma que disponibiliza conteúdo educacional - Divulgação

A plataforma abriga conteúdos de coaches famosos, como Geronimo Theml, cujo canal no YouTube tem 970 mil inscritos, e influenciadores de marketing digital, como Peter Jordan (2,87 milhões de inscritos no YouTube).

Lá, criadores vendem desde material para concurso público até cursos de educação física e bem-estar. A Hotmart chama de produtos virtuais desde consultoria online até desenvolvimento de programas para computador.

Para criar uma conta na Hotmart, bastam nome, informações de contato e preencher um formulário sobre a experiência em venda de produtos digitais —dá para fazer isso em menos de dez minutos.

A plataforma, de um lado, é citada por influenciadores de marketing digital como um local fácil para vender cursos e ebooks que podem ser produzidos em larga escala. De outro, já hospedou ebooks que incentivavam clientes a caírem no golpe conhecido como "robô do Pix", em que a pessoa é levada a fazer uma transferência de pequena monta para supostamente receber valores maiores.

Materiais desse gênero são retirados em curto prazo da plataforma, em função da política de denúncias adotada pela empresa, segundo o fundador.



Como começou a Hotmart? Quis colocar um [arquivo] PDF à venda e percebi que não era uma tarefa simples vender um download. Não era nada automático. Era necessário cobrar pagamento e depois, manualmente, mandar por e-mail aquele PDF para quem comprou. Não havia nenhuma sorte de proteção contra pirataria. Se eu queria fazer aquilo, eventualmente poderia haver mais pessoas querendo o mesmo. Essa ideia de uma plataforma para venda de produtos digitais começou ali.

A Hotmart divulgou neste ano a inteligência artificial da empresa. Qual a diferença da HotMart AI em relação às outras IA geradoras de texto? A nossa IA é bastante específica para necessidade do nosso cliente. Não é uma inteligência artificial generalista [como o ChatGPT]. Temos duas principais forma de uso no ar. Uma delas é o gerador de curso. Durante a criação do curso na Hotmart, esse recurso entrega sugestões, de acordo com o assunto escolhido pelo criador. Ajuda a pensar no perfil do consumidor, no preço do produto, em pelo menos cinco módulos que fazem sentido abordar e em aulas dentro de cada módulo. Ajuda a superar o desafio da página em branco. O outro produto é um assistente de email marketing, que gera mensagens com o tom escolhido.

Desde o lançamento em março, foram mais de 20 mil sugestões de curso geradas pelo Hotmart AI. Na ferramenta de email marketing, com uma semana de lançamento, 10% das campanhas disparadas já usavam o assistente de inteligência artificial.

A Hotmart AI ainda tem mais foco no design do produto em termos de marketing e ideia, certo? É, a construção do produto. O criador coloca a mão para chegar no resultado final, para ter aquele toque humano. Não existe a possibilidade de sair um bom curso sem o conhecimento dele. O mais importante é a personalidade, a experiência própria.

No YouTube, há vídeos que dizem ensinar a usar o ChatGPT para ganhar dinheiro. Parte desse material ensina a fazer produtos digitais, cursos online, hospedados na Hotmart. A plataforma tenta filtrar spam gerado por inteligência artificial? Os nossos algoritmos revisam esses produtos quando eles são cadastrados. Quem vai decidir melhor a qualidade do produto é sempre o comprador. Um produto pode ser muito básico para mim, às vezes pode ser muito avançado para outro. O comprador avalia se é boa informação ou bom curso. Olhamos a opinião dos compradores. Produtos sem qualidade, ficam nesse filtro, isso não nos preocupa hoje.

Ainda não constatamos o surgimento de vários produtos gerados por IA, apesar de que, certamente, criadores de conteúdo vão utilizar IA para criar seus produtos mais rapidamente e até melhor.

Se o comprador está insatisfeito, pode denunciar na própria plataforma que nossa equipe verifica. Pode pedir o reembolso e ter o dinheiro de volta em até sete dias no mínimo, o que é uma garantia para o comprador.

Como funciona esse reembolso? Esse dinheiro sai do bolso criador ou diretamente da Hotmart? O criador não pode resgatar o dinheiro antes dos sete dias. Naqueles sete dias, o comprador, estando insatisfeito, pode pedir aquele reembolso. Com isso, nós também garantimos qualidade. Se o criador publica um produto ruim, dificilmente ele vai sair com dinheiro. Essa política filtra a qualidade dos produtos. Sete dias é tempo suficiente para avaliar.

Do lado de segurança desse cliente, teve o caso do robô do Pix, que o ex-boxeador Popó divulgou o material hospedado na Hotmart nas próprias redes. A empresa tem alguma responsabilidade sobre esse tipo de conteúdo? Tem política de segurança para evitar esse tipo de problema? Se entra algum produto desse, rapidamente começa a ter alguma reclamação. Se chega alguma denúncia, nosso time vai revisar e remover o produto. Fora isso, tem as políticas de reembolso que a gente comentou. Dificilmente, uma coisa dessa vai ficar ali por muito tempo.

As vendas na Hotmart dependem muito da projeção do próprio criador. A Hotmart tenta manter contato com influenciadores, para ter criadores influentes que aumentam o alcance da própria plataforma? A Hotmart não é responsável pela publicidade dos conteúdos que são colocados na plataforma. A plataforma é uma espécie de motor que permite a criação do negócio. A Hotmart, para atrair mais clientes, tem os próprios influenciadores. Mas não é para os clientes. Construir influência é tarefa deles.