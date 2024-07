Threads, da Meta, chega a 175 milhões de usuários, mas ainda luta por retenção

Reuters

A rede social mais nova da Meta, Threads, superou a marca de 175 milhões de usuários ativos mensais, revelou nesta quarta-feira (3) o presidente-executivo da companhia, Mark Zuckerberg, antes do primeiro aniversário da plataforma.

Potencial concorrente do X, o Threads chegou às lojas de aplicativos em 5 de julho do ano passado com o objetivo de conquistar usuários do antigo Twitter durante sua caótica aquisição pelo bilionário Elon Musk.

A plataforma conseguiu 100 milhões de usuários em menos de uma semana, em parte devido à facilidade que usuários do Instagram possuem para criar seus perfis no Threads, mas alguns dos usuários iniciais posteriormente deixaram a plataforma.

Logo do Threads - Dado Ruvic/Reuters

"Que ano", disse Zuckerberg em uma publicação no Threads. Em abril, ele havia estimado o número de usuários ativos mensais do Threads em mais de 150 milhões.

O número de usuários médios mensais dá apenas uma visão limitada da popularidade do Threads, que não revelou métricas-chave como o número de usuários ativos diários e o tempo médio gasto por usuário.

Embora o Threads tenha aumentado o número de usuários por meio da expansão internacional e de novos recursos, a plataforma tem lutado para impulsionar o engajamento, de acordo com a empresa de inteligência de mercado Sensor Tower.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No mês passado, os usuários registraram uma média de três sessões e sete minutos por dia no aplicativo Threads, uma queda de cerca de 79% e 65%, respectivamente, em relação a julho do ano passado, segundo dados da Sensor Tower.

O Threads não possui publicidade e, portanto, gera pouco ou nenhum lucro para a Meta. Recentemente, a plataforma entrou na Fediverse, um grupo de sites de mídia social que suportam o protocolo ActivityPub e cujos usuários podem interagir entre essas plataformas.

"Um ano após o lançamento, sabemos o que o Threads não é, mas não sabemos o que ele é", disse Jasmine Enberg, analista da eMarketer, acrescentando que a falta de direção e de conteúdo original pode prejudicar seu crescimento.

"A Meta deve estar se perguntando se faz sentido manter o Threads como um aplicativo independente ou direcionar esse engajamento de volta para o Instagram. A boa notícia é que o interesse dos anunciantes na plataforma é alto", disse ela.