Vídeo: Conheça o jovem de ultradireita que pode ser premiê francês

Deutsche Welle

Um jovem de ultradireita pode ser o próximo primeiro-ministro da França: Jordan Bardella, de apenas 28 anos. O país vai às urnas no fim do mês eleger um novo Parlamento. E a ultradireita tem chance de sair com a maior bancada. E, possivelmente, indicar quem vai ser o próximo premiê.

Bardella é presidente do Reunião Nacional e protegido político da veterana Marine Le Pen. Militante desde os 17 anos, ele teve uma ascensão meteórica no partido. Ele se tornou secretário aos 19, porta-voz aos 22, eurodeputado aos 23. Em 2021, foi indicado para presidir a legenda.

Bardella tem fortes laços pessoais com a família Le Pen – já até namorou uma sobrinha de Marine. E se encaixou na estratégia da ex-candidata à Presidência de "normalizar" a imagem do partido. Que inclui suavizar a linguagem mais agressiva e apresentar uma ultradireita mais palatável, focando em temas sociais e tentando se conectar com a classe trabalhadora.

Bardella se apresenta como um jovem que cresceu num ambiente humilde e que sofreu com o desemprego. Mas, segundo a imprensa francesa, a realidade era mais complexa. Filho de mãe solteira, ele de fato cresceu num bairro desfavorecido e marcado pelo crime em Paris. Mas dividia seu tempo visitando o pai, abastado, e estudou numa escola privada.

Bardella ainda evita usar em público a linguagem xenófoba explícita que por décadas caracterizou o partido. O que, para críticos, não passa de uma estratégia retórica. Em janeiro, uma emissora disse que ele usava uma conta no X (ex-Twitter), com pseudônimo, para publicar comentários racistas contra imigrantes. Ele nega.