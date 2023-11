Folha lança newsletter Planeta em Transe sobre mudanças climáticas

São Paulo

A Folha amplia sua cobertura sobre mudanças climáticas com a newsletter semanal Planeta em Transe. O boletim enviado às quintas-feiras traz as principais reportagens do jornal sobre o tema e seções exclusivas.

A newsletter é assinada pela editora de Ambiente, Giuliana de Toledo. A primeira edição será enviada nesta quinta-feira (30), data da abertura da COP28, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas).



O evento, em Dubai, nos Emirados Árabes, vai até o dia 12 de dezembro e acontece em um momento que é considerado crítico para frear a crise climática, com a necessidade de corte drástico de emissões de carbono até 2030 para que seja possível cumprir o Acordo de Paris.



Diversos estudos lançados nas últimas semanas mostram que as políticas e medidas para tentar conter o aquecimento global em, preferencialmente, 1,5°C e, no máximo, 2°C, ainda estão muito aquém do necessário.

