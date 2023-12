Moldova se voluntaria para presidir COP29 e Sérvia estuda candidatura para sediar, dizem fontes

Reuters

A Moldova se apresentou como candidata à presidência da cúpula climática da ONU (Organização das Nações Unidas) do próximo ano, a COP29, e a Sérvia está considerando a possibilidade de sediar o evento, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto e um documento visto pela agência de notícias Reuters.

As propostas dos dois países são uma tentativa de resolver uma disputa geopolítica que tem deixado a COP29 sem um anfitrião.

Planeta em Transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...

As discussões sobre quem substituirá os Emirados Árabes Unidos, que atualmente sediam a COP28, chegaram a um impasse sem precedentes. Isso porque os países da região do Leste Europeu que deve sediar a cúpula da ONU em 2024, incapazes de chegar a um acordo sobre um candidato.

Participantes caminham em frente ao pavilhão da Rússia na COP28, em Dubai, nos Emirados Árabes - Thomas Mukoya/Reuters

De acordo com as diretrizes da ONU, o presidente de uma COP é alternado entre cinco regiões globais e cabe aos governos dessa região decidir unanimemente entre si quem assume o cargo.

Agora, a Moldova se ofereceu para chefiar as negociações, de acordo com uma carta do país para outras nações do Leste Europeu. O pequeno país, no entanto, não se ofereceu para receber o grande evento, disseram fontes à Reuters.

"Com a maior consideração pela importância da Conferência das Partes (COP) 29, o Ministério do Meio Ambiente da República da Moldova pretende apresentar formalmente uma candidatura para presidir esse evento de grande impacto", diz a carta.

A Sérvia estaria considerando se candidatar tanto para sediar quanto para presidir a COP29, mas ainda não havia feito uma proposta formal.

Ainda não se sabe se algum desses países conseguirá a aprovação regional.

Caso a Sérvia se ofereça como voluntária, espera-se que sua candidatura receba o apoio da Rússia e de sua aliada Belarus, segundo fontes diplomáticas. A Sérvia é um aliado tradicional da Rússia, mas, assim como a Moldova, solicitou sua adesão à União Europeia —que tem se posicionado contra os russos na Guerra da Ucrânia.

O Ministério do Meio Ambiente da Moldova e o gabinete do presidente da Sérvia não responderam aos pedidos de comentários.

O presidente da COP desempenha um papel fundamental na orientação das negociações entre os quase 200 países presentes na cúpula da ONU e, geralmente, um país assume tanto a presidência quanto a organização do evento.

Se os países não conseguirem aprovar um presidente para a COP29, os Emirados Árabes poderão ter que manter a função por um segundo ano. Se os países não conseguirem escolher um novo anfitrião, a cúpula pode ocorrer em Bonn, na Alemanha, onde fica a sede da secretaria climática da ONU.

Já a COP30, em 2025, será realizada em Belém, no Brasil.