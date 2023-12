Pará anuncia na COP28 plano para rastrear todo gado do território estadual até 2026

São Paulo | Reuters

O estado do Pará, que lidera o país com os mais altos níveis de destruição da floresta amazônica, lançou um programa para rastreamento de gado. A tentativa é de reprimir o desmatamento relacionado à pecuária.

O pasto para gado é o uso inicial mais comum para áreas desmatadas na amazônia. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo.

O governo do Pará aproveitou o momento em que ocorre a COP28, a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, em Dubai, para anunciar o programa.

No Pará, área de pastagem ao lado de área com floresta amazônica - Pedro Ladeira - 17.fev.2022/Folhapress

O governo estadual estabeleceu o programa em um decreto publicado na segunda-feira. A meta é haver rastreabilidade de todo o rebanho do estado até dezembro de 2026.

A criação de gado no Brasil está ligada a quase 24% do desmatamento tropical anual global e a aproximadamente 10% do total de emissões globais de gases de efeito estufa, segundo a The Nature Conservancy, entidade que faz parte do grupo de trabalho para a criação do programa.

O Pará tem o segundo maior rebanho de gado do Brasil, atrás apenas do Mato Grosso, de acordo com dados do governo.

A Nature Conservancy disse que o programa oferecerá incentivos para que os pecuaristas participem do sistema de rastreabilidade para garantir o cumprimento da nova lei, sem dar detalhes sobre os incentivos.

"Em um estado maior do que a França, a Espanha e a Noruega juntas, com mais de 24 milhões de cabeças de gado em mais de 295 mil fazendas, o programa traz uma nova abordagem para garantir reduções contínuas no desmatamento e nas emissões de gases de efeito estufa associadas à pecuária", disse a entidade.

O programa faz parte de um esforço liderado pelo governador do Pará, Helder Barbalho, para reforçar as credenciais verdes do estado antes de Belém sediar a cúpula sobre mudanças climáticas COP30, em 2025.

"O Programa de Integridade Pecuária do Pará, anunciado hoje na COP28, é uma camada fundamental para lidar com o maior fator de desmatamento e emissões no Brasil", disse Jack Hurd, diretor executivo da Tropical Forest Alliance, uma iniciativa que trabalha com empresas de commodities para reduzir o desmatamento.

"A ausência de rastreabilidade total no Pará prejudicou sua capacidade de atrair investimentos legítimos para esse setor."