Tornados têm surgido agrupados nos EUA; cientistas tentam entender por quê

Tornados costumam viajar em grupos nos dias de hoje. Muitas vezes uma dúzia ou mais se forma na mesma região no mesmo dia. Nos piores dias, centenas podem se formar de uma vez.

Mais de uma dúzia de tornados foram relatados nos Estados Unidos tanto na segunda-feira (6) quanto na terça-feira (7) da semana passada na região das Grandes Planícies e no Meio-Oeste, de acordo com o Centro de Previsão de Tempestades gerido pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (Noaa, na sigla em inglês). Três semanas atrás, no dia mais agitado de abril, foram relatados 105 tornados.

Embora surtos como esses sempre tenham acontecido, eles se tornaram mais comuns nas últimas décadas.

O número total de tornados nos Estados Unidos a cada ano tem se mantido relativamente consistente ao longo das últimas décadas, mas agora eles ocorrem em rajadas mais concentradas ao longo de menos dias durante o ano.

Casa destruída por tornado em Barnsdall, no estado americano de Oklahoma - Brandon Bell - 7.mai.2024/Getty Images via AFP

Nas décadas de 1950 a 1970, em média, cerca de 69% dos tornados nos EUA ocorriam em dias com menos de 10 tornados, e cerca de 11% ocorriam em dias com 20 ou mais tornados.

Esses percentuais mudaram significativamente nas últimas décadas, de acordo com um estudo de 2019. Os pesquisadores descobriram que desde 2000, em média, apenas cerca de 49% dos tornados ocorreram em dias menos movimentados, e cerca de 29% ocorreram em dias com 20 ou mais tornados.

"Agora, quando os tornados acontecem, muitas vezes acontecem em um ambiente de surto", disse Tyler Fricker, professor assistente de geografia na Universidade de Louisiana Monroe e um dos autores do estudo.

Embora o momento dessa tendência coincida com o aumento das temperaturas do planeta, os cientistas hesitam em atribuir definitivamente o comportamento de agrupamento dos tornados às mudanças climáticas causadas pelo homem.

"A ligação entre as mudanças climáticas e os tornados ainda é bastante tênue", disse Fricker. "É uma questão realmente aberta e difícil para nós."

Uma dificuldade é que os tornados são muito pequenos em escala planetária e muito efêmeros para aparecer nos modelos matemáticos globais que os cientistas usam para estudar as mudanças climáticas.

Os pesquisadores, no entanto, podem analisar padrões no registro histórico. À medida que mais tornados se agrupam, os dias intensos de surto estão se tornando mais movimentados, de acordo com Zoe Schroder, professora assistente de meteorologia na Universidade Aeronáutica Embry-Riddle.

"Quando temos esses surtos, eles são frequentemente maiores, o que significa que eles envolvem mais tornados", disse ela.

Os cientistas também podem analisar como as condições atmosféricas que levam aos tornados estão mudando.

Existem dois ingredientes principais para os tornados, disse Jana Houser, professora associada de meteorologia na Universidade Estadual de Ohio. O primeiro é a instabilidade atmosférica causada pelo ar quente e úmido perto do solo encontrando o ar mais frio e seco acima. O segundo é o cisalhamento vertical do vento, ou seja, as mudanças na velocidade e direção do vento em diferentes altitudes.

À medida que o clima muda, pode haver menos dias com esses dois ingredientes. "Mas quando temos condições favoráveis, elas são quase supercarregadas", disse Houser, levando a mais tornados em menos dias.

Os tornados também estão se espalhando mais para leste da região que as pessoas historicamente pensavam como o "beco dos tornados", os estados da Grande Planície do sul ao norte, do Texas às Dakotas. (O Canadá Central também experimenta tornados, mas em menor número do que nos EUA.)

Nas últimas semanas, tornados atingiram não só Grande Planície, mas também partes do Meio-Oeste, dos Apalaches e do sudeste.

A primavera é tipicamente a época mais agitada do ano para tornados. "Não é completamente fora do comum para nós termos uma temporada muito ativa agora", disse Schroder.

Até agora em 2024, os Estados Unidos tiveram um total de 639 tornados. Isso é ligeiramente superior à média para esta época do ano, mas muito menos do que o pior ano registrado, 2011, quando já haviam ocorrido 1.287 tornados até 7 de maio.

Houser enfatizou, no entanto, que, embora existam padrões sazonais e geográficos, os tornados "podem e ocorrem em qualquer lugar" nos EUA.