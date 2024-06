Em meio a seca severa, milhares de peixes mortos se acumulam em lagoa no México

Anahuac (México) | Reuters

Milhares de peixes mortos se espalham pela superfície de uma lagoa no estado do norte do México, Chihuahua, e autoridades locais atribuem a uma intensa seca.

As mortes dos peixes na Lagoa Bustillos, perto da cidade de Anahuac em Chihuahua, ocorreram durante longos períodos de seca enquanto as temperaturas subiram acima dos 40°C. Os níveis de água da lagoa estão perigosamente baixos, disseram as autoridades.

Quase 90% do México está sofrendo algum tipo de seca, a maior taxa desde 2011, segundo dados do governo. O estado de Chihuahua foi particularmente atingido, com a maior parte de seu território envolto nos níveis mais extremos de secura.

Vista aérea mostrando milhares de peixes mortos devido à seca na Lagoa Bustillos, perto de Anahuac, estado de Chihuahua, México. Segundo as autoridades locais, os níveis de água da Lagoa Bustillos estão extremamente baixos devido às altas temperaturas nos últimos dias que ultrapassaram 40°C - ALEX ARZAGA/AFP

Havia muito menos água na lagoa para os peixes viverem, e a água restante era de má qualidade, segundo Irma de la Pena, chefe do Departamento de Ecologia da cidade de Cuauhtémoc.

"Quando a quantidade de água diminui, os poluentes se concentram mais e, portanto, também afetam as espécies que vivem aqui", disse De la Pena.

Mortes em massa de peixes na área aconteceram em anos anteriores quando a lagoa secou e os peixes ficaram encalhados.

Gado, incluindo vacas e burros, também está perecendo à medida que as barragens secam e os agricultores lutam para garantir água.

O calor e a seca se tornaram tão severos que muitas pessoas que dependem da agricultura arrumaram as malas e partiram.

"Está muito abandonado porque, como não chove... eles não ousam mais continuar vivendo aqui", disse Jesus Maria Palacios, um criador de gado em Cuauhtémoc.

Na lagoa, as autoridades locais estão correndo para cobrir os peixes mortos com cal, preocupadas que sua rápida decomposição sob o sol escaldante possa colocar em risco a saúde pública ao atrair insetos e espalhar doenças. Eles estão pedindo ajuda a organizações locais.

"O que precisamos é de apoio, especialmente com o potencial que temos para um problema de saúde", disse Saul Sausameda, presidente da comunidade de Anahuac.