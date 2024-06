Repovoamento de peixes traz a vida de volta ao Rio Pardo, no interior de SP

São Paulo

"Por que não tem mais peixes no Rio Pardo?". Este questionamento coletivo uniu voluntários de diferentes áreas profissionais em um projeto ambiental que trouxe de volta a vida a um dos maiores rios de São Paulo, com 264 km de extensão e que atravessa 15 municípios do estado.

Em 2008, a ONG Rio Pardo Vivo criou o projeto "Cardume" que reuniu pesquisadores, estudantes, moradores e pescadores de diferentes cidades, com o objetivo de repovoar com peixes o corpo hídrico, que foi impactado pela instalação de hidrelétricas e poluição urbana.

No acumulado, cerca de 3 milhões de alevinos (peixes juvenis, recém-eclodidos dos ovos) foram soltos no rio desde o início das atividades, segundo estimativa da ONG. São espécies nativas, entre elas: pacuguaçu, curimbatá, lambari, dourado, piapara e piracanjuba.

Peixes do projeto Cardume que atua na repovoação de espécies no Rio Pardo, no interior de São Paulo - ONG Rio Pardo Vivo/Divulgação

Do município de Santa Cruz do Rio Pardo, o presidente da ONG, Carlos Cavalcchuki, 55, diz que iniciou as pesquisas sobre o sumiço dos peixes ainda em 2002. Ele observou que as PCHs (pequenas centrais hidrelétricas) foram as primeiras responsáveis pelos problemas.

Formado em gestão de recursos hídricos e planejamento ambiental, Cavalcchuki afirma que viu, ao longo dos anos, o rio perder a vida. Ela relata que acompanhou gerações de famílias desfrutarem das pescas artesanais e esportiva, mas a falta de planejamento ambiental mudou tudo.

"No rio Pardo teve crescimento desordenado e degradação. Com os esgotos sendo lançados nas águas, somado a interferência de hidrelétricas na região nas bacias dos rios Paraná e Pardo, nós decidimos reagir para a melhoria do meio ambiente", frisou, acrescentando que o tratamento de esgoto foi melhorado ao longo dos anos, após reivindicações.

Desde o início do projeto, Cavalcchuki informou que são feitas três solturas anuais, totalizando, em média de 200 mil alevinos. Para isso, é necessário avaliar se as condições da água e da temperatura estão favoráveis para receber os novos habitantes. A próxima soltura está prevista para outubro.

"As pessoas estão voltando a confiar no rio. Existe uma melhor qualidade da água. Os animais estão voltando. Os corredores ecológicos melhoraram. Então, com essas ações envolvendo toda a comunidade, nós conseguimos transformar a área degradada em próspera", ressaltou.

Com retorno dos peixes ao rio, Wellington Pauloni, 54, voluntário do projeto e pescador há 40 anos, conta que pôde repassar o seu hobby favorito ao filho, João Marcos, 25. Atividade teria unido ainda mais os dois.

Moradores de Iaras, no interior paulista, pai e filho conheceram o projeto através de amigos e ressaltaram que atuam ativamente das ações de soltura desde então. Juntos, eles unem forças com outros voluntários para manter a ambiente saudável.

"O rio Pardo sempre foi um ótimo lugar para ser frequentado por todos amantes da pesca e da natureza, pois é um ótimo lugar para se estar com a família e amigos. Todos nós precisamos preservar", disse Wellington.