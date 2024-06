Incêndio na parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, no RJ, entra no sexto dia

São Paulo

O incêndio que atinge a parte alta do Parque Nacional do Itatiaia, no Rio de Janeiro, entrou no sexto dia nesta quarta-feira (19). Ao todo, 200 hectares de vegetação já foram consumidos pelo fogo, de acordo o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

A autarquia afirmou, em comunicado divulgado à imprensa, que apesar da baixa temperatura na área do incêndio (cerca de -11,8°C na madrugada) alguns focos pioraram na face sul do morro do Couto –o local é considerado de difícil acesso.

O combate às chamas tem sido feito por terra e ar. Brigadistas do ICMBio, Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais) e voluntários do Esquadrão Guará fizeram o acesso por terra.

Duas aeronaves, uma Corpo de Bombeiros do RJ e outra do Exército Brasileiro, sobrevoam a área e jogam água com o chamado "Bambi Bucket" (equipamento que funciona como um balde grande de água suspenso no ar).

Trinta e seis brigadistas atuam para cessar o fogo. Ibama e ICMBio juntos têm efetivo de 64 pessoas no momento (entre a logística e combatentes). Outras equipes trabalham para evitar a volta das chamas em locais já controlados e fazem monitoramento de áreas críticas.

Por questões de segurança do público e de conservação e recuperação da área, a concessionária Parquetur, responsável pela administração do parque, alertou que manterá fechada a parte alta do Itatiaia.

Não há data prevista para o retorno das atividades no local. Os demais espaços do parque, porém, estão disponíveis para visitação.

Início do incêndio

Na sexta (14), um comboio do Exército estava estacionado próximo ao foco de incêndio, cujo início foi registrado por câmeras de segurança. A concessionária Parquetur aguarda o resultado da perícia para investigar se o incêndio pode ter começado durante treinamento da Aman (Academia Militar das Agulhas Negras).

Em nota, o Decex (Departamento de Educação e Cultura do Exército) afirmou que um foco de incêndio "foi identificado próximo à coluna de veículo", quando 415 cadetes em treinamento no parque embarcavam de volta a Resende, onde fica a Aman.

"De imediato, alguns militares desembarcaram e iniciaram o combate ao incêndio, utilizando os extintores das viaturas e meios disponíveis no momento. Contudo, devido aos fortes ventos na área e a vegetação bastante seca, o fogo se alastrou, não sendo possível sua contenção", disse o Decex.

Parque Nacional do Itatiaia

Considerado o primeiro parque nacional do Brasil, o Itatiaia foi criado em 1937. Ele fica na serra da Mantiqueira e ocupa os municípios de Itatiaia e Resende, no Rio de Janeiro, e Bocaina de Minas e Itamonte, em Minas Gerais.

O Pico das Agulhas Negras tem altitude que varia de 600 a 2.791 metros, com um relevo formado por montanhas e diversas elevações rochosas. Já na região do planalto do Itatiaia é possível encontrar campos de grande altitude, além dos vales suspensos, local onde nascem os rios.

O parque possui nascentes de 12 bacias hidrográficas regionais importantes, responsáveis por drenar a água para duas bacias: a do rio Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro, e a do rio Grande, afluente do rio Paraná. Na parte baixa, há cursos d’água e espaços para visitação.