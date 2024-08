Incêndio no Parque Nacional da Serra do Cipó, em MG, chega ao 3º dia

Belo Horizonte

Um incêndio que atinge desde o último domingo (18) o Parque Nacional da Serra do Cipó, em Minas Gerais, mobiliza agentes do Corpo de Bombeiros e do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

Nesta terça (20), 19 bombeiros e 40 brigadistas do ICMBio e voluntários atuam no combate às chamas, que atingem uma área estimada de 478 hectares.

Bombeiros atuam no combate a incêndio na Serra do Cipó, em Minas Gerais - Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG)

Distante cerca de cem quilômetros de Belo Horizonte, o parque nacional tem uma área total de 33.800 hectares, e sua visitação está suspensa desde segunda (19).

Ele foi criado em 1984, nos municípios de Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e Itambé do Mato Dentro. O bioma predominante no local é o Cerrado, e a topografia acidentada e a grande quantidade de nascentes formam diversos rios, cachoeiras, cânions e cavernas.

De acordo com o ICMBio, o incêndio foi causado por ação humana, já que o uso de fogo no atual período de estiagem é proibido.

O órgão ainda afirma que múltiplos focos de incêndio foram localizados próximos ao km 120 da rodovia MG-010 e se espalharam ao longo da Serra do Espinhaço, inclusive em unidades de conservação como a APA (Área de Proteção Ambiental) Morro da Pedreira.

Os bombeiros afirmam que a ação está concentrada nas imediações da comunidade de Serra Morena e Mãe D' Água.

O tempo seco que predomina no estado favorece a ocorrência de focos de calor e dificulta o controle das chamas. Foram 17.341 registros de incêndios em vegetações até agosto deste ano, mais que o contabilizado em todo o ano de 2023 (17.135), de acordo com os bombeiros.

Apenas na capital mineira e na região metropolitana, são mais de 120 dias sem chuva, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Além da Serra do Cipó, os bombeiros também atuam no combate a incêndios florestais em dois outros locais no estado.

Na Serra da Moeda, distante 50 quilômetros de Belo Horizonte, o segundo dia de operação conta com 32 combatentes, segundo a corporação.

Os militares disseram que contiveram o lado esquerdo da linha de fogo principal e agora atuam em outros focos prioritários, que avançam em direção ao município de Moeda, podendo haver riscos para residências, segundo os bombeiros.

No Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, próximo da divisa com o Espírito Santo, o terceiro dia de operação conta com 11 bombeiros e oito brigadistas e voluntários.