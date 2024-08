Porto Velho tem ar com poluição até 95 vezes acima do limite da OMS nesta terça

São Paulo

Está difícil de respirar em Porto Velho –e perigoso. A capital de Rondônia, com 460 mil habitantes, registrou nesta terça-feira (27) pela manhã o nível mais grave de má qualidade do ar, em meio a queimadas na floresta amazônia e também em outras partes do país.

Às 11h, o índice de partículas finas (PM2,5) marcou 477,5 microgramas por metro cúbico, 95,5 vezes acima do limite recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), o que levou a cidade à pior classificação do organismo de monitoramento independente IQAir, o status de "perigoso".

A cidade de Porto Velho, capital de Rondônia, tomada por fumaça no dia 21 de setembro - Evaristo Sá - 21.set.2024/AFP

Ainda de acordo com o IQAir, a capital rondoniense também registrou o status mais crítico na segunda-feira (26), quando teve 290,2 microgramas por metro cúbico de partículas finas (PM2,5). O nível é classificado como perigoso a partir de 225,5 microgramas por metro cúbico.

O monitoramento da plataforma IQAir faz atualizações em tempo real. Às 17h30 desta terça-feira, o nível de poluição em Porto Velho já havia caído para 153,3 microgramas por metro cúbico, entrando na classificação "muito insalubre", a segunda pior do ranking.

Tanto na segunda-feira quanto nesta terça, o tempo em Porto Velho apresentou o mesmo comportamento: ensolarado (sem chuvas), com temperatura entre 19ºC (mínima) e 39ºC (máxima), e ventos de 3,6 km/h.

Leia também Saiba como se proteger dos efeitos do ar seco e poluído por fumaça e fuligem

No bairro Juscelino Kubitschek, um dos mais populosos da zona leste de Porto Velho, o morador Vinícius Amaral, 24, diz que a péssima qualidade do ar tem afetado diretamente sua saúde e de seus familiares, principalmente as crianças.

"Ao acordar cedo para trabalhar, a gente percebeu uma fumaça muito forte nos últimos dias em Porto Velho, e que agora tem se tornado mais frequente. Minha irmã de 3 anos está doente por causa da fumaça esses dias, que encheu a nossa casa", conta.

Planeta em Transe Uma newsletter com o que você precisa saber sobre mudanças climáticas Carregando...

"Onde eu trabalho estava cheio de fumaça, dentro da nossa sala uma fumaceira grande. Então está trazendo um prejuízo em questão de saúde, em questão ambiental, e a gente vê que nada é feito para conter essas chamas que assolam a amazônia", diz o morador.

Como mostra o Painel do Fogo, plataforma do panorama de incêndios em tempo real do governo federal, Porto Velho está cercada de grandes queimadas, dentro do próprio estado e também nos vizinhos Amazonas e Mato Grosso.

O governo do estado de Rondônia lançou uma campanha para conscientizar a população e incentivá-la a denunciar as queimadas ilegais.

No fim de tarde desta terça, por volta das 17h30, a segunda cidade brasileira com pior qualidade do ar, conforme a plataforma IQAir, era Manaus. A capital do Amazonas tinha 114,4 microgramas por metro cúbico de partículas finas, o que a colocava em nível "insalubre".

Em terceiro e quarto lugares, estavam Recife e São Paulo, ambas na classificação "boa", com, respectivamente, 7 e 6,5 microgramas por metro cúbico de poluição.