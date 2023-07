1923: Na Bahia, 2 partidos se dizem vencedores da mesma eleição

São Paulo

Esteve em pauta nesta quarta-feira (25) no Rio de Janeiro o caso da política baiana criado com a última eleição para o Senado Federal. Esse pleito precisou ser realizado por causa da vaga que foi aberta com a morte do senador Ruy Barbosa, ocorrida em 1º março de 1923.

As notícias quem chegaram daquele estado informaram que a votação foi animadíssima por lá, não tendo a ordem perturbada em nenhum lugar.

Tanto o partido do candidato Pedro Lago como o do Arlindo Leoni se declararam vitoriosos na disputa por essa vaga e espalharam notícias nesse sentido por todas as partes. No entanto, o resultado verdadeiro ainda é desconhecido.