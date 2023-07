1973: Perón faz reunião e atua como se fosse o presidente argentino

São Paulo

Depois de voltar do exílio, o ex-presidente da Argentina Juan Domingo Perón passou nesta quarta-feira (4) a atuar em funções como se tivesse assumido o governo do país novamente.

Ele comandou por volta das 18h, em sua residência particular, uma reunião com o atual presidente argentino, Héctor Cámpora, e com todos os ministros.

Nos últimos dias, Perón já vinha se encontrando com Cámpora e com integrantes do governo. Durante esses encontros, ele recebia informações detalhadas dos problemas administrativos e políticos.

A reunião ministerial desta quarta-feira marcou, de forma ostensivamente, a atuação de Perón como se fosse o superpresidente.