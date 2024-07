São Paulo

Cerca de 47,4% de todo o tráfego na internet hoje é gerado por robôs. Desse universo, 30% são robôs maliciosos, atuando com a intenção de copiar informações ou fazer ataques. Vários são capazes de imitar o humano, se tornando indetectáveis.

Enquanto isso, o acesso realmente humano cai a cada ano. De 2021 a 2022, a queda foi de 5,1%. Se a tendência continuar, em breve a internet será terra de robôs.

Um estudo do Instituto de Estudos do Futuro de Copenhague prevê que 99% do conteúdo que será postado na internet em 5 anos será gerado por inteligência artificial. Ou seja, só 1% será feito por humanos.

Para discutir sobre quais são os limites para o uso da inteligência artificial, a apresentadora Priscila Camazano recebe o colunista Ronaldo Lemos, no Como É que É? desta terça-feira (2).

