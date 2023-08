1923: Governo instala o recém-criado Conselho Nacional do Trabalho

São Paulo

O Conselho Nacional do Trabalho, órgão recentemente criado pelo governo para tratar de assuntos referentes a patrões e empregados, foi instalado no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio nesta quinta-feira (23).

Essa instituição obedece ao compromisso assumido pelos agentes diplomáticos brasileiros quando assinaram o Tratado da Paz, em Versalhes, em 1919.

Com o acordo ratificado pelo Congresso Nacional, o Brasil deve cooperar na organização universal do trabalho para mudar as condições que implicam a miséria, a injustiça e a privações para um grande número de pessoas. Essas situações deixam em perigo a paz no mundo.