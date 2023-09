1923: Teatro em São Paulo lota para ver festival de ator espanhol

São Paulo

O Theatro Sant’Anna, em São Paulo, ficou lotado na récita do ator cômico Vicente Mauri, da companhia espanhola Velasco.

A primeira parte do programa constou da representação da "Revistas das Revistas", um agradável arranjo em que entraram quadros e cenas das vitoriosas peças "La Tierra de Carmen" e "Arco-Íris".

Depois, na segunda parte, subiu ao palco a comédia em um ato "El Cuartito de Hora", encantadoramente desempenhada pela atriz María Caballé e por Vicente Mauri.

Para o fim do lindo festival, organizou-se um ato de variedades com canções, com as participações das estrelas Rosa Rodrigo, Clara Milani e Eugenia Galindo.