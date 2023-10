1973: Jordânia envia tropas ao Golã e entra na guerra contra Israel

São Paulo

A Jordânia enviou tropas e divisões blindadas à região das colinas do Golã para participar dos combates contra Israel, entrando na Guerra do Yom Kippur no oitavo dia do conflito.

Egito, Síria e Iraque lutam nessa guerra contra os israelenses — as participações de Sudão e do Marrocos não foram confirmadas oficialmente.

As forças jordanianas, entretanto, estão apenas na frente de batalha no Golã (em um território que era da Síria e que foi ocupado por Israel na guerra de 1967).

Na frente de combates no Sinai, os egípcios estabeleceram um perímetro defensivo protegido por uma muralha antiaérea de foguetes, segundo uma rádio de Cairo.