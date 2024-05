1924: Para jornalista italiano, 'fascio' do Rio precisa ser reorganizado

São Paulo

O jornal Fanfulla, em São Paulo, noticiou que em Roma o Corriere Italiano (veículo pró-governo local) publicou um longo artigo sobre a organização fascista italiana no Rio de Janeiro.

Esse artigo do Corriere foi escrito pelo jornalista Piero Belli, que, como é notório, é uma pessoa de confiança do primeiro-ministro Benito Mussolini. Ele veio ao Brasil como chefe do departamento de imprensa do navio Itália, embarcação que fez uma exposição sobre aquele país.

"O ‘fascio’ do Rio de Janeiro me pareceu logo desencaminhado. Sou de opinião que é necessário dissolvê-lo para reorganizá-lo sobre novas bases", escreveu o jornalista.