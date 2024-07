1924: Movimento revoltoso eclode de surpresa em São Paulo

São Paulo

Um movimento revoltoso de militares rebentou, de surpresa, em São Paulo neste sábado (5) e atacou o Palácio dos Campos Elíseos, sede do governo estadual. Em outras ações, os insurgentes chegaram a tomar o edifício do Telégrafo Nacional e a Estação da Luz.

O ataque ao Palácio foi efetuado por volta das 8h30, mas as forças da guarda resistiram. Houve um cerrado tiroteio, e os rebeldes se retiraram. Canhões do Exército, com os revoltosos, iniciaram hostilidades contra a sede do governo, abalando com as detonações todo o quarteirão.

Esse movimento coincide com a data do segundo aniversário da revolta do forte de Copacabana, no Rio.