1924: Príncipe italiano é recebido com aclamações na Bahia

O príncipe Umberto, herdeiro do trono da Itália, desembarcou debaixo de entusiásticas aclamações, neste sábado (13), em Salvador, na Bahia, em uma viagem de visita ao país.

O cais estava repleto e em festa. Viam-se lá representantes do governo estadual, altas autoridades nacionais e estrangeiras. Entre a enorme massa popular que estava no local se destacavam os integrantes da colônia italiana, que, conjuntamente com os brasileiros, aclamavam ininterruptamente o príncipe.

O programa dos festejos neste domingo (14) prevê missa na basílica do Bonfim, festas desportivas no campo da Graça e chá no Clube Bahiano de Tênis.