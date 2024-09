Mendonça abre inquérito no STF contra Silvio Almeida por suspeita de assédio sexual

Brasília

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta terça-feira (17), a pedido da Polícia Federal, a abertura de um inquérito contra Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula (PT), sob suspeita de assédio sexual.

O inquérito corre sob sigilo. Na última semana, Mendonça havia pedido manifestação da PGR (Procuradoria-Geral da República) para saber se a corte é responsável por autorizar medidas na investigação.

Silvio Almeida durante discurso de posse no comando da pasta dos Direitos Humanos do governo Lula - Gabriela Biló - 3.jan.2023/Folhapress

Silvio foi alvo de acusação de assédio sexual feita à organização Me Too Brasil. O relato envolve casos que teriam ocorrido no ano passado. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, teria sido uma das vítimas de assédio sexual.

O ex-ministro negou as acusações e afirmou que elas são "ilações absurdas com o único intuito de me prejudicar, apagar nossas lutas e histórias, e bloquear o nosso futuro". Ainda disse que ele mesmo pediu as investigações e que pode provar que é vítima de um ataque coordenado.