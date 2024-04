China lança foguete com três astronautas rumo a estação espacial

Reuters

A China enviou nesta quinta-feira (25) três astronautas para sua estação espacial para uma estadia de seis meses. A missão faz parte de uma substituição regular de ocupantes em Tiangong, que significa palácio celestial.

A espaçonave Shenzhou-18, ou vaso divino, e seus três passageiros decolaram no topo de um foguete Long March-2F do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China, às 20h58 no horário local (9h58 no de Brasília), de acordo com a mídia estatal.

Lidera a missão Ye Guangfu, 43, que já esteve na estação antes. Ele participou da segunda missão tripulada chinesa à estação, em outubro de 2021.

Foguete Long March-2F, com três astronautas, deixa base em Jiuquan, na China - Li Gang/Xinhua

Acompanham-no esta vez Li Cong, 34, e Li Guangsu, 36. Ambos vão ao espaço pela primeira vez e estiveram no último grupo de astronautas do programa espacial da China.

Todos eram ex-pilotos da Força Aérea.

Concluída no final de 2022, a estação Tiangong pode abrigar no máximo três astronautas por meses a uma altitude orbital de até 450 km. Tem uma vida útil operacional projetada de pelo menos 15 anos.

A China tem lançado duas missões tripuladas à Tiangong por ano desde 2021, quando a construção do posto avançado começou, sendo a Shenzhou-18 a sétima.

Cada tripulação permaneceu por cerca de seis meses, realizando caminhadas espaciais, bem como experimentos científicos dentro do ambiente de baixa gravidade da estação.

Tiangong se tornou um emblema da confiança da China em seus esforços espaciais depois de ser excluída da Estação Espacial Internacional liderada pela Nasa. A China é proibida por lei de qualquer colaboração, direta ou indireta, com a agência espacial americana.

Shenzhou-18 marca a 13ª missão tripulada da China ao espaço desde o voo espacial solo de Yang Liwei em outubro de 2003. Yang foi o primeiro chinês a alcançar o espaço.