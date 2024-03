Encontrei Verônica, uma conselheira compulsiva, na lanchonete da academia. Ela apareceu no instante em que eu apalpava o joelho (eles sabem bem como agir, sempre aparecem na hora errada).

- Você não desistiu de correr, amiga? Mesmo com essa dor?

- Foi só uma fisgada.

- Você tem que fazer spinning. Correr é muito chato, solitário. Spinning é superanimado, música alta, você nem sente passar e emagrece pacas. Compra uma sapatilha igual a minha, olha que maravilha essa sola de carbono e esse sistema de trava.

Drobot Dean/Adobe Stock

- Não dou para spinning, nem para música alta. E fica tranquila, meu fisioterapeuta me acompanha de perto.

- Ah não. Para tudo! Que fisioterapeuta? Eu tenho um chinês incrível. O melhor! Anota aí o telefone.

- Obrigada, mas o meu é ótimo.

- Se fosse ótimo você não estaria com dor...

- ...mas não estou com dor...

- Vou mandar uma mensagem pro Ling agora mesmo avisando que você vai ligar. Vai por mim amiga.

- Valeu mesmo, mas confio no meu. Foi o dr. Moretti, meu ortopedista, que indicou.

- Quem? Nunca ouvi falar. Vai no meu, o Peixoto Aguiar, certeza você já ouviu falar. Ele é maravilhoso, sabe tudo de joelho. Tem uma lista de espera, mas pode deixar que eu vou dar um toque na secretária para ela te encaixar.

- Não sei quem é, mas o dr. Moretti conhece meu joelho e todos os ligamentos melhor do que ressonância magnética. Agradeço a indicação, querida.

- Vai no Peixoto, amiga, você não vai se arrepender. Vou anotar, aqui no guardanapo mesmo, o telefone dele, junto com o whatsapp do fisioterapeuta e o modelo da sapatilha de spinning.

Enquanto eu pedia um suco verde, Verônica arrancou o cardápio da minha mão e disse:

- Pede o de beterraba. É muito mais gostoso, e ainda tem flavonoides, que diminui o colesterol.

- Deve ser ótimo, meu colesterol está ok, estou com vontade desse verde mesmo. Me vê um desses, por favor.

- Toninho, cancela o suco verde dela e traz dois de beterraba! Vai por mim, você vai ficar viciada.

Não tive nem tempo de reagir, a única coisa que consegui fazer foi tossir de nervoso.

- Refluxo?

- Não, só engasguei.

- Isso é refluxo, certeza. Toma cofcofato de refluxinlina. De 30 gramas, duas vezes ao dia, por um mês. Vai resolver.

- Mas eu não tenho reflu...

Tusso mais.

- Olha aí. Pare de ser teimosa, amiga. Anota aí o nome do remédio para você não esquecer.

Engoli rapidamente o suco para me livrar logo de Verônica e de seus conselhos. A vontade era mandar ela às favas e avisar que conselho só se dá para quem pede, mas preferi o chuveiro gelado para esfriar a cabeça antes que viessem mais recomendações.

Dias depois, tive um problema de elétrica em casa. Não encontrei nenhum eletricista que resolvesse a pane. Um dizia que era problema de disjuntor, outro que era oscilação de energia, outro que a fiação era antiga demais. Em uma coisa foram unânimes: cobraram uma fortuna pelo serviço. Antes da minha cabeça entrar em curto-circuito tive uma ideia: Verônica!