Escrevo este email porque ainda me falta estômago para digerir tudo o que descobri sobre você e encontrá-lo pessoalmente.

Agradeço a gentileza de ter me emprestado o seu laptop para trabalhar, enquanto o meu estava no conserto. Fiz o possível para não invadir sua privacidade, até o fatídico momento em que me deparei com uma pasta chamada "Não_Clique_Aqui".

Pois bem, cliquei. Dentro dela, havia outra pasta: "Eu_Avisei_Para_Não_Clicar_Aqui". Abri a pasta e adivinha o que encontrei? Sim, mais uma pasta, nomeada "Não_Abra_É_Vírus". A partir dela, cheguei à pasta "Arquivos_Corrompidos", onde encontrei outra pasta, chamada "Backup_Sem_Importância", que, por sua vez, me levou à pasta "Quem_Clicar_Aqui_É_Otário".

Encontrei mais uma pasta, com o sugestivo título "Pornografia" e que tinha outra pasta dentro, chamada "Pornografia_Barra_Pesada". Confesso que hesitei diante da pasta seguinte, "Pornografia_Com_Animais_Empalhados". No entanto, minha curiosidade mórbida falou mais alto. Me vi diante de mais uma pasta, chamada "Você_É_Doente_E_Devia_Procurar_Ajuda". Mas era tarde demais. Eu já não conseguia mais parar.

Passei pelas pastas "Fotos_Bodas_De_Safira_da_Tia_Lizete", "Exames_Urológicos", "Lista_De_Escalações_Do_Figueirense", "Parafilias_Que_Não_Dão_Cadeia", "Alerta_Gatilho", "Astrogeologia_Aplicada", encontrando sempre subpastas dentro de subpastas dentro de subpastas.

De vez em quando, precisava fazer uma pausa para pesquisar termos que não conhecia, como epoctrofilia. Três horas se passaram enquanto estava presa no labirinto de sua mente doentia. Devo admitir que sua criatividade para me deter parecia inesgotável. Mas os títulos ora entediantes, como "Lives_Transmitidas_Na_Pandemia_Em_Ordem_Alfabética", ora repulsivos, como "Melhores_Cortes_do_Pablo_Marçal", não me impediram de seguir clicando.

Nunca pensei que seria capaz de clicar em uma pasta chamada "Melhores_Cortes_do_Pablo_Marçal". Nesse momento, sabia que havia atingido o fundo do poço. E você também sabia, porque a próxima pasta se chamava: "Agora_Que_ Você_ Provou_Não_Ter_Um_Pingo_De_Ética_Bom-Senso_E_ Amor-Próprio_ Pode_Clicar".

Encontrei, finalmente, o seu segredo: um arquivo de texto. Antes mesmo de abri-lo, eu já estava corrompida. Eram "apenas" os seus tuítes antigos. Em uma coisa, você estava certo. Eu não devia ter clicado naquela pasta.