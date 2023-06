Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 5% da população brasileira —cerca de 10 milhões de pessoas— sofre com transtornos alimentares, sendo um dos mais frequentes a anorexia nervosa: o medo intenso de engordar acompanhado de distorção da imagem corporal. De cada quatro pessoas com transtornos alimentares, três são mulheres.

Na minha pesquisa, quando perguntei o que as mulheres mais invejam em outras mulheres, elas responderam: corpo, magreza, beleza, juventude e sensualidade. O corpo invejado por elas é magro, jovem e sensual. Não é à toa que as brasileiras estão entre as maiores consumidoras do mundo de cirurgia plástica, botox, remédios para emagrecer, moderadores de apetite, medicamentos para dormir, antidepressivos e ansiolíticos.

Como mostrei no livro "A Arte de Gozar: amor, sexo e tesão na maturidade", as brasileiras são as mulheres que estão mais insatisfeitas com o próprio corpo, e as que mais deixam de sair de casa, ir a festas, e até mesmo de trabalhar, quando se sentem gordas, velhas e feias.

Preta Gil no palco durante show de Gilberto Gil - Paulo Tauil- 17.jun.2023/AgNews

Seguem cinco cenas que revelam que, no Brasil, o corpo magro é considerado um verdadeiro capital, especialmente pelas mulheres.

Qual é o segredo para ser Olívia Palito?

Desde menina, nunca gostei dos momentos de refeição com a família em função das brigas e gritos constantes. Minha mãe puxava meu cabelo para eu comer alguma coisa. Ela me obrigou a tomar um remédio para estimular o apetite: postafen. As garotas da escola me apelidaram de "Olívia Palito". Hoje, as mesmas meninas perguntam qual é o meu segredo para continuar magra.

Olivia Palito e Popeye, em tirinha de 1929 - Reprodução

Você é magra de ruim

Estava em Caxambu para participar do 19° Encontro Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), em 1995. Comprei uma blusa verde especialmente para apresentar minha pesquisa sobre as trajetórias das atrizes Cacilda Becker e Leila Diniz.

Um pouco antes da minha mesa, uma antropóloga esbarrou em mim e derramou café na minha blusa. Como eu não tinha tempo para trocar de roupa, ela disse debochadamente:

"Não se preocupe, vai assim mesmo. Eu digo que fiquei com tanta inveja do seu corpinho que acabei, inconscientemente, derrubando café na sua linda blusa. Quem manda ser tão magra? Você é magra de ruim!".

Você é magra porque não teve filhos

Cuidei do meu pai desde o primeiro dia em que ele descobriu que estava com câncer no pâncreas até o dia da sua morte. Foram 100 dias de lágrimas. Tomava três lexotans por dia. Eu, que pesava 52 quilos, emagreci dez quilos em três meses. Uma prima, no enterro dele, disse que eu parecia um cadáver ambulante.

No dia em que voltei a dar aula na faculdade, uma colega disse: "Nossa, como você está magra. Lógico que você só é magra porque não teve filhos".

É mais importante ser magra do que ser saudável

Em 2019, tive um problema de saúde e fui parar no hospital. Consultei seis médicos e todos receitaram antidepressivos. Durante meses só consegui comer batata, cenoura, ovo e frango. Uma amiga disse que queria ter a mesma doença que eu tive, pois preferia ser magra a ser saudável. "Será que se eu ficar deprimida, pegar um vírus ou uma bactéria, também consigo emagrecer?".

"Nossa como você emagreceu, como você está linda", não é elogio

A cantora Preta Gil, de 48 anos, postou um vídeo no Twitter e no Instagram contando que uma das perguntas que mais recebe é: "Quantos quilos você emagreceu? Nossa você está linda, você emagreceu!".

"Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês: eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente. Enquanto eu fazia quimioterapia eu ficava muito enjoada e isso não me permitia me alimentar da forma correta. Isso fez eu perder peso, mas isso não é saudável, eu não quis.

Não é elogio, não façam esse tipo de pergunta ou esse tipo de comentário achando que vocês estão me elogiando, porque isso não é elogio. Eu não emagreci porque eu quis, eu emagreci porque eu estou doente. Isso é delicado, já não é legal ficar falando isso para uma pessoa que não está doente, mas para uma pessoa doente é ainda mais desagradável. Então senso, por favor!"

No dia 16 de junho, Preta Gil voltou aos palcos na estreia da turnê: "Nós, a gente", show que reúne Gilberto Gil, seus filhos e netos. Ela foi ovacionada pelo público quando falou: "Eu sou preta, eu sou gorda, eu sou bissexual. Eu estou me tratando de um câncer. Eu estou solteira. E eu sou filha do imortal Gilberto Gil".

Será que a mensagem de Preta Gil terá algum impacto nos comportamentos das mulheres que fazem loucuras para emagrecer?