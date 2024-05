O COB (Comitê Olímpico do Brasil) e a empresa de tecnologia Meta fecharam uma parceria para criar um chatbot do Time Brasil no WhatsApp. O mecanismo compartilhará atualizações e agenda dos Jogos Olímpicos de Paris com os torcedores.

As Olimpíadas vão ocorrer entre 26 de julho e 11 de agosto.

Rayssa Leal comemora medalha de prata no Mundial de Skate Street - Divulgacao/CBSk

A iniciativa inclui também ações de educação e engajamento com atletas nas redes Facebook, Instagram e Thread, além de uma campanha narrando histórias dos competidores brasileiros que vão viajar para a capital francesa.

O acordo entre o COB e a Meta vai até dezembro de 2028.

SOM

O artista Yago Oproprio - Enio César/Divulgação

O artista Yago Oproprio lançará o primeiro álbum de sua carreira, "Oproprio", na terça-feira (28). O trabalho reunirá dez faixas que narram situações do cotidiano vividas pelo próprio artista, nascido na zona leste de São Paulo. Yago tem um estilo de rap mais melódico, calcado no boom bap.

"A raiz do meu trabalho está no boom bap, minha formação se deu através dele. Mas diferentemente do que era feito décadas atrás, busco trazer, a partir da minha ótica, situações corriqueiras do cotidiano, comum a todos, para gerar identificação com aquilo que canto, escrevo e que vivo", diz.