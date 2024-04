A ex-ministra do Esporte Ana Moser voltará a atuar pela Atletas pelo Brasil, organização sem fins lucrativos da qual foi uma das fundadoras e que reúne esportistas.

Ela assumirá nesta terça-feira (23) como presidente-executiva da entidade, que atua pelo fortalecimento das políticas esportivas.

Este é o primeiro cargo executivo da ex-jogadora de vôlei na instituição. Antes ela havia sido diretora da ONG, mas de forma voluntária, e deixou o posto para integrar o governo Lula.

A ex-ministra dos Esportes Ana Moser - Eduardo Knapp - 15.mai.2023/Folhapress

Moser pretende dedicar sua gestão a projetos que aumentem o acesso ao esporte no país.

A atleta foi demitida da pasta do Esporte em setembro do ano passado, na primeira grande reforma ministerial realizada pelo presidente, para abrir espaço para a entrada do centrão no governo. Ela foi substituída pelo então deputado federal e líder do PP na Câmara, André Fufuca (PP-MA).

Atualmente, a diretoria da Atletas pelo Brasil é composta por Raí, Thiago Pereira, Fernanda Nunes, Ana Mesquita e Estevão Lopes.