Levantamento do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) mostra que a região Norte registrou, no primeiro trimestre deste ano, o maior aumento no índice de pessoas empregadas no setor privado da saúde.

Enfermeira observa os monitores da Central de Monitoramento Assistencial do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo - Lalo de Almeida - 27.mai.2019/Folhapress

O número de empregados no mês de março foi de 157,2 mil, representando uma alta de 6,9% no período analisado. A média nacional de aumento ficou em 1,5%.

Na sequência, aparecem as regiões Sudeste, com uma alta de 2,3% de empregados, Nordeste, com 1,2%, e Centro-Oeste, com 0,4%. Já o Sul registrou uma queda de 1,2%.

O Brasil encerrou o mês de março com 4,9 milhões de empregos, incluindo vagas do setor público e privado. Deste total, 81,5% correspondem a vagas em instituições privadas.

TRINTÃO

Os economistas Edmar Bacha, Pedro Malan e Gustavo Franco receberam convidados no lançamento do livro "30 Anos do Real: Crônicas no Calor do Momento", na semana passada. O evento, que foi realizado na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, contou com a presença dos economistas Persio Arida e Elena Landau.