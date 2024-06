Brasília

A Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) aprovou nesta quinta (13) os estudos para a concessão da hidrovia do rio Madeira. A partir de agora, o Ministério de Portos e Aeroportos seguirá com os trâmites até a aprovação do edital do leilão.

Como os cerca de 1.000 km do rio é navegável durante todo o ano, com um canal com profundidade de 3,5 metros, estima-se que o custo do frete caia mais de R$ 6 por tonelada.

Outra inovação prevista é a permissão para que as barcaças possam trafegar durante a noite —o que hoje é proibido.

Com essa concessão, estados como Mato Grosso e Rondônia ganharão competitividade porque, hoje, cerca de 40% do milho colhido têm de ser deslocados por caminhões.

Uma única barcaça transporta até 12 mil toneladas, o que equivale a 300 caminhões.

