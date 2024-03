Brasília

A Casa Civil deve publicar até segunda (25) um decreto em conjunto com o Ministério da Fazenda proibindo o uso de debêntures de infraestrutura no pagamento de outorgas de concessões. Hoje, a lei permite que elas sejam usadas.

Em contrapartida, as concessionárias poderão emitir esses papéis ao mercado usufruindo de descontos de IR através de 30% de desconto sobre a CSLL (Contribuição Sobre Lucro Líquido).

Os ministros da Casa Civil, Rui Costa (dir.), e da Fazenda, Fernando Haddad (esq.) - Diogo Zacarias - 23.mar.23/Ministério da Fazenda

A expectativa de mudança desmobiliza grandes grupos de investidores interessados nas novas concessões, especialmente fundos de infraestrutura.

Para eles, caso esse mecanismo seja vetado, não haverá disputa e as obras ficarão delegadas às empreiteiras, muitas recuperandas da Lava Jato.

Consultada, a Casa Civil não respondeu e o Ministério da Fazenda disse que não comenta medida que está em andamento.

Assessores do Planalto afirmam que, inicialmente, a Fazenda não colocou obstáculo para o uso de debêntures como pagamento de outorgas —valor fixo a ser pago pelo direito de exploração de determinado serviço público.

No entanto, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT-BA), devolveu o texto para a Fazenda exigindo a trava.

Com essa barreira, concessões municipais e estaduais, especialmente as de saneamento, passam a enfrentar mais dificuldades para saírem do papel. Como exigem muito mais investimentos, não haverá grupos com capital próprio para conduzir os projetos.

Segundo relatos, isso resolve, em parte, disputas de Rui Costa e de Arthur Lira com seus adversários políticos nas eleições municipais deste ano em seus respectivos estados.

Em ambos os estados, as concessões de saneamento são conduzidas, majoritariamente, pelo governo estadual e eles querem que fiquem restritas às esferas municipais.

Antecedentes

As debêntures vinham sendo utilizadas por força de uma lei sancionada em 2011. Em 2014, uma nova legislação entrou em vigor e ainda aguarda regulamentação pelo governo.

Com a nova lei, as concessionárias não poderão usar as novas debêntures como pagamento de outorga, mas terão direito a desconto de IR sobre o rendimento do papel através de dedução de 30% dos juros das debêntures sobre a CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido).

"É uma boa lei, mas não precisava dessa proibição de uso como pagamento de outorga. Isso vai afastar investidor e tornará os projetos mais caros, porque exigirão capital próprio", disse Natalia Marcassa, CEO do MoveInfra, associação das maiores concessionárias do país.

Com Diego Felix