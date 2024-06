São Paulo

A consultoria Mazars e o escritório de contabilidade Forvis, duas das maiores empresas de serviços empresariais do mundo, iniciam nesta segunda (3) a unificação das operações sob a nomenclatura de Forvis Mazars.

Juntas, as duas empresas reúnem uma receita que supera os US$ 4,7 bilhões. As operações estarão dividas em duas: uma nos EUA, com a "Forvis Mazars, LLP", e outra internacional, com a Forvis Mazars Group SC, atendendo mais de cem países.

A Forvis Mazars terá uma divisão apenas para os Estados Unidos e outra global - Andrew Kelly - 19.jul.21/Reuters

A rede será administrada por um conselho global, responsável por permitir a colaboração aos clientes em too o mundo.

No Brasil, Eduardo Cabrera, atual presidente da Mazars na região, segue como CEO e presidente do conselho.

"Nosso propósito é continuar prestando aos mercados brasileiros um serviço com excelência e de forma personalizada, de acordo com as necessidades de cada cliente. Mas, com a parceria da Forvis será possível operar em todos os países, ajudando ainda mais as multinacionais", afirma Cabrera em nota.

Hervé Hélias, atual presidente do Grupo Mazars, será o responsável por presidir os conselhos global e executivo da nova empresa. Matt Snow, será o presidente da Forvis Mazars nos EUA e vice-presidente do conselho global.

"A Mazars e a Forvis trabalham juntas há mais de 20 anos e compartilham o compromisso de oferecer uma excelente experiência ao cliente. Estamos bem posicionados para oferecer excelência, em todos os lugares, sob uma única marca global", diz Hélias.

Com Diego Felix